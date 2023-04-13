Thông tin mới vụ bé trai người Nhật bị đuối nước tại TP. Phan Thiết: Người mẹ kiến nghị thu hồi Quyết định tạm đình chỉ điều tra

Chị Huỳnh Thị Anh Thư, sinh năm 1976, ngụ tại Q.7, TPHCM, là mẹ ruột của bé trai Hanawa Yukiji, sinh năm 2011, quốc tịch Nhật Bản. Bé Yukiji đã bị đuối nước tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né vào ngày 5/4/2022. Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 139 ngày 31/5/2022.

"Tôi đã vừa gửi Đơn cứu xét tới Thành ủy Phan Thiết ; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận; HĐND TP Phan Thiết; HĐND tỉnh Bình Thuận; Viện KSND tỉnh Bình Thuận; Viện KSND TP Phan Thiết; Ban Nội chính tỉnh ủy Bình Thuận; Hội LHPN tỉnh Bình Thuận và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM để mong các cơ quan này xem xét kiến nghị thu hồi Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự", chị Huỳnh Thị Anh Thư thông tin trên Báo Phụ Nữ Việt Nam cho biết.

Thông báo cho biết: "Cơ quan điều tra đã có Công văn số 950/CV- ĐĐTTH ngày 21/7/2022 đề nghị Viện khoa học hình sự Bộ Công an (C09B) giải thích về áp lực (dạng lực hút) của hồ bơi Sông Lười với một số nội dung có liên quan trực tiếp đến việc giải quyết vụ án nhưng Viện khoa học hình sự Bộ Công an chưa có văn bản trả lời (mặc dù có văn bản nhắc lại). Đến nay đã hết thời hạn điều tra vụ án".

Sau đó, cơ quan này đã ra Thông báo Về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 172/TB-ĐĐTTH do thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, ký ngày 30/1/2023.

Vì vậy, căn cứ vào khoản 3 Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 08 ngày 30/1/2023 đối với vụ án "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp". Vụ án này xảy ra tại Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né, thuộc Khu phố 1, P.Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, trong ngày 5/4/2022.

Vết thương trên cơ thể của bé. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Chị Huỳnh Thị Anh Thư đã gửi Đơn khiếu nại về Quyết định này. Tuy nhiên, theo chị Huỳnh Thị Anh Thư, đã hơn 1 tháng từ khi gửi Đơn khiếu nại, chị vẫn chưa nhận được giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Do vậy, chị đã gửi Đơn xin cứu xét, mong muốn các cơ quan hữu trách kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thu hồi Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 08 ngày 30/01/2023 và phục hồi điều tra vụ án theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, ngày 5-4, bà T.T.K.L. đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết trình báo vụ việc cháu Hanawa Yukiji (11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) bị chết đuối tại hồ bơi khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết xác định vụ đuối nước trên có dấu hiệu của tội phạm "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" quy định tại khoản 1, điều 129 Bộ luật hình sự, nên quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Theo trình bày của chị Huỳnh Thị Anh Thư - mẹ cháu Hanawa Yukiji (11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản), vào ngày 5-4 cả nhà đến nghỉ dưỡng tại resort trên.

Khoảng 10h cùng ngày, cháu Hanawa Yukiji cùng 3 trẻ em tắm trong hồ bơi resort, khu vực dành cho trẻ em.

Tắm được khoảng 35 phút, nhóm bạn phát hiện cháu Hanawa Yukiji bị đuối nuớc nằm dưới khu vực hồ bơi.

Khi mọi người cứu lên khỏi hồ bơi, cháu Hanawa Yukiji đã bị ngạt nước và tim ngưng đập. Ngoài ra, phần lưng và cánh tay của cháu còn có nhiều vết bầm tím.