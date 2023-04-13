Thông tin mới vụ bé trai người Nhật bị đuối nước tại TP. Phan Thiết: Người mẹ kiến nghị thu hồi Quyết định tạm đình chỉ điều tra

Xã hội 13/04/2023 21:29

Mẹ của bé trai bị đuối nước tại TP. Phan Thiết đã có đơn xin các cơ quan hữu trách xem xét kiến nghị thu hồi Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự của Công an TP Phan Thiết.

"Tôi đã vừa gửi Đơn cứu xét tới Thành ủy Phan Thiết; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận; HĐND TP Phan Thiết; HĐND tỉnh Bình Thuận; Viện KSND tỉnh Bình Thuận; Viện KSND TP Phan Thiết; Ban Nội chính tỉnh ủy Bình Thuận; Hội LHPN tỉnh Bình Thuận và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM để mong các cơ quan này xem xét kiến nghị thu hồi Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự", chị Huỳnh Thị Anh Thư thông tin trên Báo Phụ Nữ Việt Nam cho biết.

Chị Huỳnh Thị Anh Thư, sinh năm 1976, ngụ tại Q.7, TPHCM, là mẹ ruột của bé trai Hanawa Yukiji, sinh năm 2011, quốc tịch Nhật Bản. Bé Yukiji đã bị đuối nước tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né vào ngày 5/4/2022. Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 139 ngày 31/5/2022.

Sau đó, cơ quan này đã ra Thông báo Về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 172/TB-ĐĐTTH do thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, ký ngày 30/1/2023.

Thông tin mới vụ bé trai người Nhật bị đuối nước tại TP. Phan Thiết: Người mẹ kiến nghị thu hồi Quyết định tạm đình chỉ điều tra - Ảnh 1
Vụ án bé trai đuối nước ở Phan Thiết. Ảnh: Internet

Thông báo cho biết: "Cơ quan điều tra đã có Công văn số 950/CV- ĐĐTTH ngày 21/7/2022 đề nghị Viện khoa học hình sự Bộ Công an (C09B) giải thích về áp lực (dạng lực hút) của hồ bơi Sông Lười với một số nội dung có liên quan trực tiếp đến việc giải quyết vụ án nhưng Viện khoa học hình sự Bộ Công an chưa có văn bản trả lời (mặc dù có văn bản nhắc lại). Đến nay đã hết thời hạn điều tra vụ án".

Vì vậy, căn cứ vào khoản 3 Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 08 ngày 30/1/2023 đối với vụ án "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp". Vụ án này xảy ra tại Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né, thuộc Khu phố 1, P.Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, trong ngày 5/4/2022.

Thông tin mới vụ bé trai người Nhật bị đuối nước tại TP. Phan Thiết: Người mẹ kiến nghị thu hồi Quyết định tạm đình chỉ điều tra - Ảnh 2
 

 

Thông tin mới vụ bé trai người Nhật bị đuối nước tại TP. Phan Thiết: Người mẹ kiến nghị thu hồi Quyết định tạm đình chỉ điều tra - Ảnh 3
Vết thương trên cơ thể của bé. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Chị Huỳnh Thị Anh Thư đã gửi Đơn khiếu nại về Quyết định này. Tuy nhiên, theo chị Huỳnh Thị Anh Thư, đã hơn 1 tháng từ khi gửi Đơn khiếu nại, chị vẫn chưa nhận được giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Do vậy, chị đã gửi Đơn xin cứu xét, mong muốn các cơ quan hữu trách kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thu hồi Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 08 ngày 30/01/2023 và phục hồi điều tra vụ án theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, ngày 5-4, bà T.T.K.L. đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết trình báo vụ việc cháu Hanawa Yukiji (11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) bị chết đuối tại hồ bơi khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết xác định vụ đuối nước trên có dấu hiệu của tội phạm "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" quy định tại khoản 1, điều 129 Bộ luật hình sự, nên quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Theo trình bày của chị Huỳnh Thị Anh Thư - mẹ cháu Hanawa Yukiji (11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản), vào ngày 5-4 cả nhà đến nghỉ dưỡng tại resort trên.

Khoảng 10h cùng ngày, cháu Hanawa Yukiji cùng 3 trẻ em tắm trong hồ bơi resort, khu vực dành cho trẻ em.

Tắm được khoảng 35 phút, nhóm bạn phát hiện cháu Hanawa Yukiji bị đuối nuớc nằm dưới khu vực hồ bơi.

Khi mọi người cứu lên khỏi hồ bơi, cháu Hanawa Yukiji đã bị ngạt nước và tim ngưng đập. Ngoài ra, phần lưng và cánh tay của cháu còn có nhiều vết bầm tím.

Tá hóa khách bỏ quên ‘vàng’, sổ tiết kiệm hàng trăm triệu đồng ở sân bay

Tá hóa khách bỏ quên ‘vàng’, sổ tiết kiệm hàng trăm triệu đồng ở sân bay

Chủ nhân của những món tài sản giá trị sau đó đã quay trở lại và tìm món đồ đã bị mất của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Phan Thiết vụ bé trai người Nhật đuối nước tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt