Thông tin mới vụ bé 8 tuổi bị bạo hành: Tòa đưa ra thời gian xét xử phúc thẩm các bị cáo

Xã hội 12/04/2023 10:12

Theo dự kiến, sáng ngày 28/4/2023, TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án bé V.A và các bị cáo.

Mới đây, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại bị hại của đoàn Luật sư Hà Nội thông tin cho hay, theo dự kiến, sáng ngày 28/4/2023, TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo:

- Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã bị Tòa gia đình và người chưa thành niên - TAND Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt tử hình về tội Giết người và 03 năm tù về tội Hành hạ người khác. Tổng hợp hình phạt là Tử hình

- Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái đã bị Tòa gia đình và người chưa thành niên - TAND Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 năm tù về tội Hành hạ người khác và 05 năm tù về tội Che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt là 08 năm tù.

Thông tin mới vụ bé 8 tuổi bị bạo hành: Tòa đưa ra thời gian xét xử phúc thẩm các bị cáo - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Ảnh: Tiền Phong

Vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của bị cáo và Luật sư bảo vệ quyền và lợi hợp pháp cho bị hại là người dưới 16 tuổi theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Vào ngày 30/11/2022, người bảo vệ quyền lợi cho bị hại là ông Nguyễn Anh Thơm có đơn kháng cáo cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm; yêu cầu thay đổi tội danh đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái; yêu cầu xem xét lại thẩm quyền giải quyết vụ án của Tòa gia đình và người chưa thành niên.

- Vào ngày 30/11/2022, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo Luật sư, là người bảo vệ quyền lợi cho bị hại cháu Vân An, nếu ông không kháng cáo thì Tòa cấp phúc thẩm chỉ xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Nếu có căn cứ, Tòa cấp phúc thẩm sẽ giảm án Tử hình cho bị cáo xuống mức tù Chung thân hoặc nếu không có căn cứ, Tòa cấp phúc thẩm sẽ y án sơ thẩm Tử hình. Các quyết định khác không có kháng cáo, kháng nghị như bỏ lọt tội Giết người của bị cáo Thái, thẩm quyền xét xử, bỏ qua không giám định tỷ lệ thương tích bị hại sẽ không được Tòa cấp phúc thẩm xem xét.

Vụ án có nhiều quan điểm đánh giá khác nhau về hành vi phạm tội của các bị cáo và gây bức xúc trong dư luận, để đảm bảo khách quan, Tòa án cấp phúc thẩm đã triệu tập đến phiên tòa tất cả những người tham gia tố tụng, kể cả những người không kháng cáo. Đặc biệt, tại phiên xét xử phúc thẩm, Tòa tiếp tục triệu tập các Giám định viên, Bác sĩ - Phòng KTHS CATP Hồ Chí Minh để làm rõ những vấn đề liên quan đến các Kết luận giám định tư pháp pháp y nguyên nhân chết, cơ chế hình thành vết thương cũ và mới để Hội đồng xét xử xem xét, đánh giá theo quy định của pháp luật.

Thông tin mới vụ bé 8 tuổi bị bạo hành: Tòa đưa ra thời gian xét xử phúc thẩm các bị cáo - Ảnh 2
Cha của bị hại cũng là bị cáo trong vụ án. Ảnh: Internet

Theo Thanh Niên, ngày 25.11, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành, tử vong. Người dân được đến theo dõi phiên tòa tại sân tòa.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị đưa ra xét xử về tội “giết người” và “hành hạ người khác”. Về lý do đánh đập, hành hạ bé V.A, bị cáo Trang khai, không lý giải được hành vi tàn nhẫn của mình

Cha ruột của bé V.A - bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái - cũng bị đưa ra xét xử về tội danh “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm”. Tại tòa, Thái thừa nhận bản thân nhu nhược khi chứng kiến cảnh bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh bé V.A.

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Luật sư Nguyễn Anh Thơm - người bảo vệ quyền lợi cho bị hại. Ảnh: Internet

Trong phần xét hỏi, đại diện Viện KSND TP.HCM cho rằng, bị cáo Thái khai chỉ đánh đập để dạy dỗ cho bé V.A ngoan hơn, nhưng trong sổ liên lạc của bé lại ghi bé chăm ngoan nghe lời. "Bị cáo Thái làm cha, để cho Trang là "mẹ ghẻ" đánh đập. Tôi nói thẳng bị cáo chỉ biện hộ. Bị cáo bỏ mặc, không quan tâm đến bé V.A", công tố viên nói.

Bản án tuyên phạt mức án tử hình về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Hành hạ người khác” đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai). Tổng hợp hình phạt của bị cáo Trang là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TPHCM) bị tuyên phạt 3 năm tù cho tội "Hành hạ người khác" và 5 năm tù về tội "Che giấu tội phạm”. Tổng hợp hình phạt của bị cáo Thái là 8 năm tù.HĐXX nhận định, pháp luật quy định không ai có quyền đánh đập người khác, nhất là đối với trẻ em. Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang chỉ vì lý do không được gia đình Thái đồng ý cho kết hôn, không được Thái cho sinh con mà đã hành hạ bé A suốt thời gian dài. Hành vi của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang là đê hèn, tàn nhẫn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và phải áp dụng hình phạt nặng nhất đối với bị cáo.

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