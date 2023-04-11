Tân Hiệp Phát gửi thông cáo, chính thức lên tiếng sau vụ ông Trần Quí Thanh bị bắt

Tân Hiệp Phát đã chính thức lên tiếng sau việc ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị bắt.

Thông tin từ VietNamNet theo thông cáo phát đi chiều nay, 11/4 của Tân Hiệp Phát, ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương là những người sáng lập, điều hành doanh nghiệp nhiều năm qua. Sự việc liên quan tới ông Thanh và bà Phương chắc chắn ảnh hưởng đến hoạt động của Tân Hiệp Phát.

Tuy nhiên, với hệ thống quản lý và đội ngũ được xây dựng nhiều năm qua, Tân Hiệp Phát sẽ nỗ lực hết sức để giảm tối đa các ảnh hưởng bất lợi từ sự việc này với hoạt động của công ty và các đối tác có liên quan.

Tân Hiệp Phát cũng trấn an rằng "giao dịch của các cá nhân trong sự việc trên không liên quan đến hoạt động của công ty" đồng thời bày tỏ "tin tưởng vào sự công minh của các cơ quan pháp luật trong quá trình giải quyết sự việc, tin tưởng vào sự khách quan của các phương tiện thông tin đại chúng, khách hàng, đối tác khi đánh giá về sự việc".Dù gặp khó khăn, song Tân Hiệp Phát cũng cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm như đã công bố; duy trì hoạt động, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, đối tác, bà con nông dân trồng nguyên liệu.

Bắt Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh. Ảnh: Internet

Công ty đảm bảo tiếp tục duy trì, thực hiện đầy đủ các cam kết của mình với khách hàng, đối tác trong nước và nước ngoài.

Cũng theo Báo Dân Trí, doanh nghiệp này hiện có hàng ngàn người lao động trực tiếp, hàng chục ngàn đối tác khác trong chuỗi cung ứng, tiêu thụ, xây dựng, vận tải, hàng chục ngàn hộ nông dân trồng trà và thảo một trên cả nước. Trong 3 năm qua, Tân Hiệp Phát đảm bảo 100% người lao động không mất việc làm, không bị giảm thu nhập. Đồng thời đóng góp ngân sách hơn 3.000 tỷ đồng. Mặt khác, doanh nghiệp cũng tham gia vào các nhiệm vụ chống dịch và công tác xã hội, từ thiện.

Trước đó ngày 10/4/2023, ông Trần Quí Thanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát, và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích bị khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an), đây là diễn tiến giải quyết đơn của một số người ở TP.HCM, Đồng Nai.

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