Loạt tố cáo hơn 1.000 tỷ đồng và lí do dẫn đến việc cha con Chủ tịch Tân Hiệp Phát bị bắt

Xã hội 11/04/2023 09:36

Mới đây, thông qua hàng loạt tố cáo, cha con Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh đã bị điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cùng một số cáo buộc liên quan.

Cụ thể, theo Tuổi Trẻ, vụ án được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh - cùng một số cá nhân khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đồng Nai.

Theo đơn tố cáo, ông Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh hơn 1.000 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 12-2020, UBND TP.HCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.

Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).

Loạt tố cáo hơn 1.000 tỷ đồng và lí do dẫn đến việc cha con Chủ tịch Tân Hiệp Phát bị bắt - Ảnh 1
3 bị can trong vụ án. Ảnh: Tuổi Trẻ

Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Thanh, bà Uyên Phương.

Cũng theo VietNamNet, một vụ việc khác, là ông Nguyễn Văn Chung (hiện bị khởi tố, tạm giam trong 1 vụ án khác) đã tố cáo bà Trần Uyên Phương và ông Nguyễn Phi Long có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt khu đất ở đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân. 2 bên thoả thuận cho ông Chung vay 35 tỷ đồng. Điều kiện là, ông Lâm Hoàng vẫn còn đứng tên chủ sở hữu, ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho bà Uyên Phương với giá 11 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Chung ký hợp đồng thế chấp 1 khu đất khác để vay của ông Long 24 tỷ đồng.

Giữa tháng 11/2019, các bên gặp nhau tại phòng công chứng ở quận 5. Theo khai báo của ông Lâm Hoàng, ông không biết Trần Uyên Phương là ai. Tại văn phòng công chứng, ông được cho xem hợp đồng chuyển nhượng có chữ ký sẵn của bà Phương nhưng không có mặt bà này.

Loạt tố cáo hơn 1.000 tỷ đồng và lí do dẫn đến việc cha con Chủ tịch Tân Hiệp Phát bị bắt - Ảnh 2
Ông Nguyễn Văn Chung - 1 trong những người tố cáo bà Trần Uyên Phương và hiện ông này bị khởi tố, bắt tạm giam trong 1 vụ án khác. Ảnh: VietNamNet

Được ông Chung thuyết phục ký hợp đồng giả cách mua bán để nhận khoản tiền mua bán đất còn lại nên ông Hoàng ký tên. Chiều hôm đó, ông Hoàng nhận tổng cộng 26,5 tỷ đồng do tài khoản bà Phương và Long chuyển vào.

Theo ông Chung, Long còn chuyển cho ông 3,65 tỷ đồng. Lý giải của ông là khoản vay 35 tỷ đồng, những người trên chuyển cho ông Lâm Hoàng phần lớn, sau khi trừ tiền lãi 3 tháng và phí môi giới, ông còn nhận 3,65 tỷ đồng.

Tại văn phòng công chứng, ông Chung và ông Lâm Hoàng có thêm thỏa thuận, khu đất do ông Hoàng quản lý giúp, sẽ bàn giao khi ông Chung ra sổ mới. Cuối tháng 3//2019, ông Chung liên hệ ông Long, bà Phương đề nghị trả 35 tỷ đồng để nhận lại tài sản. Nhưng ông bất ngờ khi được nghe thông báo, đó là quan hệ mua bán chứ không vay mượn gì cả.

Ngoài ra, ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận) tố cáo các con ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt tài sản thông qua các hợp đồng giả cách như nói trên.

Những người đại diện doanh nghiệp, các cá nhân nói trên, ban đầu tố cáo cha con ông Trần Qúi Thanh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. C01 - Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và tháng tháng 3/2021 đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP.HCM và Đồng Nai.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, C01 có quyết định tạm đình chỉ vụ án trên do hết thời hạn điều tra và cần giám định thiệt hại liên quan.

Các cá nhân này cùng 1 số người khác sau đó đã tố cáo bà Trần Uyên Phương đã có dấu hiệu trốn thuế, khai báo gian dối để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giúp sức cho người trốn thuế thu nhập cá nhân trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và TP.HCM.

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