Có thể đối mặt 20 năm tù giam, tài sản liên quan đến cha con Chủ tịch Tân Hiệp Phát sẽ ra sao?

Xã hội 11/04/2023 08:17

Mới đây, vụ việc 3 cha con Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát mới bị khởi tố, bắt tạm giam, luật sư khiến dư luận xôn xao.

Thông tin từ VietNamNet, theo luật sư cho rằng, những tài sản có liên quan đến vụ án có thể sẽ bị phong tỏa…

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, với quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can nêu trên, ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát và con gái có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt tới 20 năm tù.

Lực lượng chức năng trước cổng trụ sở Tập đoàn Tân Hiệp Phát ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương - Ảnh: X.A

Theo quy định của pháp luật, tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xuất phát từ quan hệ dân sự có việc giao nhận tài sản, sau đó người nhận được tài sản đã lạm dụng lòng tin của người giao tài sản để có các phương thức thủ đoạn khác nhau nhằm chiếm đoạt tài sản.

Có thể đối mặt 20 năm tù giam, tài sản liên quan đến cha con Chủ tịch Tân Hiệp Phát sẽ ra sao? - Ảnh 1
Công an làm việc tại công ty này. Ảnh: VietNamnet

Luật sư cho hay, quá trình điều tra vụ án, CQĐT sẽ xác định, trong số những người tố cáo các bị can thì ai là người bị hại; Giao dịch dân sự được diễn ra khi nào; Số tiền chuyển giao cho các bị can là bao nhiêu tiền; Chứng cứ nào để chứng minh có việc chuyển tiền.

Đồng thời CQĐT sẽ làm rõ thủ đoạn chiếm đoạt tài sản ở đây là gì; là gian dối, bỏ trốn, sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản hay thuộc trường hợp có nghĩa vụ trả lại tài sản, có điều kiện trả lại tài sản nhưng cố tình không trả lại.

Vẫn theo luật sư Đặng Văn Cường, song song với việc khởi tố vụ án hình sự để điều tra, CQĐT cũng sẽ làm rõ tài sản chiếm đoạt ở đây là gì, ai đang là người quản lý số tài sản này để tiến hành niêm phong, kê biên, thu giữ, nhằm đảm bảo thi hành án.

Ngoài ra, CQĐT có thể sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn để tránh tẩu tán tài sản, tiến hành kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án.

Việc CQĐT khởi tố, bắt giữ người quản lý doanh nghiệp, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động chung của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đối với những tài sản có liên quan đến vụ án hình sự, có thể sẽ bị phong tỏa, còn những tài sản không liên quan đến vụ án, là tài sản của doanh nghiệp, CQĐT sẽ không can thiệp, để cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động.

Có thể đối mặt 20 năm tù giam, tài sản liên quan đến cha con Chủ tịch Tân Hiệp Phát sẽ ra sao? - Ảnh 2

Ông Trần Quí Thanh, Bà Trần Uyên Phương và Bà Trần Ngọc Bích bị bắt- Ảnh: Tuổi Trẻ

Luật sư phân tích, theo quy định của pháp luật, người quản lý doanh nghiệp mà bị khởi tố, bị tạm giam thì cấp phó, những người được chỉ định trong điều lệ của công ty sẽ tiếp tục thay mặt người đứng đầu để quản lý điều hành doanh nghiệp.

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản không xử lý đối với pháp nhân thương mại, bởi vậy với tội danh mà bố con ông Trần Quí Thanh đang bị khởi tố hiện nay, chỉ có cá nhân người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mới bị xử lý.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường, trừ trường hợp có văn bản ngăn chặn của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bố con ông Trần Quí Thanh chỉ là bước đầu, CQĐT sẽ tiếp tục làm rõ các hành vi thể hiện qua đơn tố giác của một số cá nhân và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xác định, ngoài hai bị can đã bị khởi tố còn có tổ chức, cá nhân nào có hành vi vi phạm pháp luật hay không, mức độ vi phạm pháp luật đến đâu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tuổi Trẻ trước đó, thông tin từ Bộ Công an, C01 đang tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "trốn thuế", "cưỡng đoạt tài sản" là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại hai địa phương này.

C01 cho biết quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đồng thời cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Uyên Phương - phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát; khởi tố bị can bà Trần Ngọc Bích - phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Bà Phương và bà Bích đều là con gái ruột của chủ tịch Tân Hiệp Phát. Cả hai cũng bị điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10-4, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành các quyết định tố tụng trên và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại chín địa điểm đối với ba bị can.

 

Đang làm nhiệm vụ, cảnh sát tuần tra bị nghi phạm cướp chém nhiều nhát rồi bỏ chạy

Đang làm nhiệm vụ, cảnh sát tuần tra bị nghi phạm cướp chém nhiều nhát rồi bỏ chạy

Đối tượng vô cùng manh động, hậu quả đã khiến nam công an sốc, ngất cấp cứu tại bệnh viện.

Xem thêm
Từ khóa:   chủ tịch Tân Hiệp Phát Ông Trần Quí Thanh bị bắt Bình Dương

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt