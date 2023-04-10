Anh Đỗ Văn Chương (28 tuổi) là nạn nhân được xem là nặng nhất trong vụ tai nạn liên hoàn 17 xe bị tông trên đường Võ Chí Công.

Thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, chiều 5/4, đang trên đường đi giao bánh bao thì bị chiếc ôtô tông trúng. Thời điểm nhập viện sau cú tông của chiếc ôtô chiều 5/4, anh Chương bị đa chấn thương: Chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, chảy máu não thất, chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, đụng dập nhu mô phổi 2 bên, gãy xương vai phải… Sau quá trình điều trị tích cực, người bệnh vẫn phải thở máy, đặt dụng cụ theo dõi áp lực nội sọ, chăm sóc liên tục 24/7. Được biết, anh Chương là con trai cả trong gia đình, công việc chính của anh là nhân viên cho một xưởng bánh bao. Nguồn thu nhập ít ỏi từ công việc một phần anh để lo cho cuộc sống, một phần san sẻ lo cho cậu em trai đang học năm 2 đại học.

Nạn nhân trên đường giao bánh bao thì gặp tai nạn. Ảnh: Nhớ lại thời điểm nhận tin con tai nạn, bà Mơ kể: "khoảng 18h ngày 5/4, chồng tôi đang làm bảo vệ tại Phan Thiết (Bình Thuận) gọi về nhà và nói rằng "Bạn của Chương báo con bị tai nạn, nặng lắm". Bỏ lại bữa cơm chiều đang nấu dở, bà vội chạy đi bắt xe từ huyện Tiền Hải (Thái Bình) lên Bệnh viện E (Hà Nội).

"Đến giờ tôi chỉ biết đặt toàn bộ niềm tin vào bác sĩ, mong rằng có điều kỳ diệu để con tôi sớm tỉnh lại", người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi, mẹ của Chương hy vọng. Đại diện Bệnh viện E cho biết đây là bệnh nhân có tình trạng nặng nhất mà đơn vị này tiếp nhận trong vụ tai nạn liên hoàn trên đường Võ Chí Công ngày 5/4. Vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: Zing Cũng theo Tuổi Trẻ trước đó, ngay khi nhập viện, bệnh nhân đã hôn mê sâu, thở máy, đặt dụng cụ theo dõi áp lực nội sọ, chăm sóc liên tục 24/7… Bác sĩ Nguyễn Đình Hiếu - trưởng khoa chấn thương chỉnh hình và y học thể thao bệnh viện - cho biết trong 4 trường hợp đang điều trị tại khoa, có 1 trường hợp nặng được mổ cấp cứu ngay trong đêm 5-4. Đến nay, bệnh nhân vẫn còn tiên lượng nặng, gia đình anh ngày ngày trông chờ vào phép màu. Trước đó, vào khoảng 16h07 ngày 5/4, tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ôtô BKS 29A-083.12 do tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh điều khiển với 17 xe máy. Hậu quả đến nay chưa có người tử vong, có 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại bệnh viện. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Tây Hồ khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

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