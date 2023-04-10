Đắk Lắk: 18 cô gái bị bán phục vụ quán nhậu, karaoke, bắt giữ các đối tượng 'chăn dắt' trẻ tuổi

Xã hội 10/04/2023 14:04

Đối tượng mua bán là các cô gái từ các tỉnh, được đưa về TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để phục vụ tại các quán karaoke, quán nhậu.

Thông tin từ Báo Dân Việt cho hay, Sáng 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán người trái phép. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện tụ điểm chuyên "chăn dắt" các cô gái tại 1 khu nhà trọ trên đường Đặng Thái Thân (TP.Buôn Ma Thuột).

Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hoa (39 tuổi, trú tỉnh Đắk Nông) cùng Hà Văn Minh (19 tuổi, trú tỉnh Gia Lai), Nguyễn Văn Lâm (34 tuổi) và Võ Trường Công (25 tuổi, cùng trú tỉnh Đắk Lắk).

Từ lời khai của đối tượng Hoa và các nạn nhân, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ được đối tượng Nguyễn Liêm (27 tuổi) và Nguyễn Ngọc Ảnh (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Phú Yên).Bước đầu, đối tượng Liêm khai nhận đã bán 3 cô gái cho đối tượng Hoa. Thượng tá Phan Thanh Cường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đối tượng Hoa đã mua các cô gái với giá từ 17- 25 triệu đồng.

Đắk Lắk: 18 cô gái bị bán phục vụ quán nhậu, karaoke, bắt giữ các đối tượng 'chăn dắt' trẻ tuổi - Ảnh 1
Các đối tượng bị bắt. Ảnh: Dân Việt

Sau đó, Hoa đưa các cô gái vào 1 nhà trọ để quản lý, thu giữ giấy tờ tùy thân và yêu cầu viết giấy nhận nợ tương ứng với số tiền Hoa đã bỏ ra mua họ.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, Thượng tá Phan Thanh Cường - trưởng Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết Hoa đã mua các nạn nhân với giá từ 17-25 triệu đồng/người, sau đó đưa họ vào nhà trọ để quản lý, thu giữ giấy tờ tùy thân và yêu cầu viết giấy nợ với số tiền tương ứng đã mua, trả cho Hoa.

Hằng ngày, Hoa quản lý, trực tiếp điều hành các đối tượng đưa, đón nạn nhân đến quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột để phục vụ.

Đắk Lắk: 18 cô gái bị bán phục vụ quán nhậu, karaoke, bắt giữ các đối tượng 'chăn dắt' trẻ tuổi - Ảnh 2
Đối tượng Hoa. Ảnh: TTXVN

Đến thời điểm này, Phòng cảnh sát hình sự xác định có 18 phụ nữ bị Hoa bảo kê. Tại cơ quan công an, Hoa khai nhận sau khi mua nạn nhân, cô ta sẽ yêu cầu viết giấy nợ và hằng ngày đi làm về phải chia 50% số tiền nhận được cho Hoa.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

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