Lí do thầy hiệu trưởng xung đột với thầy hiệu phó gây xôn xao mạng xã hội

Theo bản tường trình gửi tới các cơ quan chức năng, ông Phan Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc viết, khoảng 7h ngày 6/4, sau khi ông Tuấn đi ăn sáng với ông Phúc (bảo vệ trường) trở về thì phát hiện cổng chính của trường bị khóa bằng một ổ khóa mới (không phải ổ khóa của trường).

Theo Báo Giao Thông, mới đây, tường trình gửi tới cơ quan chức năng, hiệu trưởng trường tiểu học ở tỉnh Quảng Bình nêu lý do đánh hiệu phó là mâu thuẫn từ việc mở cổng...

Ông Tuấn yêu cầu ông Phúc dùng búa để phá khóa, mở cổng cho mọi người vào trường. Sau đó, hiệu trưởng lái xe ô tô vào trường thì bị ông Huấn đứng chặn ở cổng không cho vào.

Các học sinh trực cờ đỏ ở cổng cho biết, người khóa cổng trường bằng ổ khóa mới là ông Huấn (Hiệu phó).

Ông Huấn đập mạnh vào nắp ca pô xe của ông Tuấn. Khi ông Tuấn xuống xe kiểm tra thì ông Huấn tiến tới dùng tay đánh nhưng ông Tuấn tránh được. Vì quá bực tức, ông Tuấn dùng tay đánh mạnh vào vùng mặt của ông Huấn.

Theo ông Tuấn, trước đó ông và ông Huấn không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, gần đây ông Huấn thường xuyên đi ô tô cá nhân đến trường khoảng sau 22h.

Thời điểm đó, cổng chính khóa nhưng ông Huấn không gọi cho bảo vệ mà gọi cho ông Tuấn và các giáo viên khác ra mở cổng.

Ngôi trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Giao Thông

Cũng theo Báo VietNamNet, ông Tuấn cho biết ông rất buồn vì sự việc xảy ra. "Tôi là hiệu trưởng nhưng không giữ được bình tĩnh và có hành vi đánh ông Huấn là sai trái. Sự việc lại diễn ra trước sự chứng kiến của các em học sinh. Tôi nhận thấy rõ hành vi sai trái của mình, nhưng cũng mong các cơ quan chức năng xem xét. Tôi cũng đã gặp và xin lỗi ông Huấn về hành vi của mình, tôi cũng hứa sẽ chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh của ông Huấn" - ông Tuấn nói.

Trong khi đó, ông Lê Đức Huấn cho biết ông đã ra viện, về nhà và sức khỏe đxã hoàn toàn bình thường. Ông Huấn cũng cho biết không muốn nói gì thêm vì sự việc đã quá ồn ào.

Ông Nguyễn Văn Vững, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy cũng cho biết trong thứ hai tuần tới ngày 10-4, phòng này sẽ lập tổ công tác cùng các đơn vị liên quan về kiểm tra tại Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc.

Vụ việc đang được Công an huyện Lệ Thủy điều tra, làm rõ.