Nữ du khách đặt phòng trên tàu và nghỉ qua đêm nhưng bị nam nhân viên của tàu hiếp dâm.
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Theo Báo VietNamnet, chiều 9/4, UBND huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) cho biết, địa phương đang chỉ đạo cơ quan công an phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra, làm rõ vụ nữ du khách nước ngoài tố bị thuyền viên tàu du lịch hiếp dâm.
Trước đó, trưa cùng ngày Công an huyện Cát Hải tiếp nhận tin báo của chị C.A (SN 2004, du khách nước ngoài) về việc tối 8/4 chị nghỉ đêm trên tàu Era Hp-48xx neo đậu tại khu vực Quai Tơ, vịnh Lan Hạ (Cát Hải, Hải Phòng). Khi qua đêm trên tàu, chị bị P.V.H (SN 1989, quê Quảng Ninh), là nhân viên làm việc trên tàu hiếp dâm.
Cũng theo Báo Tiền Phong, nhận được thông tin trình báo, Công an huyện Cát Hải đã mời chị C.A. và P.V.H. cùng những người liên quan về trụ sở công an huyện để làm rõ vụ việc.
Hiện UBND huyện Cát Hải đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.