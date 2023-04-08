Cơ quan chức năng sẽ trích xuất camera điều tra nguyên nhân vụ cháy, xác định trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Theo Zing News, tối 8/4, ông Lê Đình Việt, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, cho biết vụ cháy ở tại tiểu khu 267A trên đèo Prenn, thuộc phường 3, TP Đà Lạt, đã được dập tắt. “Đám cháy đã được khống chế vào trưa 8/4, nhưng chúng tôi vẫn cử lực lượng ứng trực để phòng lửa bùng phát. Một số vị trí có cây mục nên lửa vẫn âm ỉ, nếu không kiểm soát sẽ bùng trở lại”, ông Việt cho biết.

Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết sẽ trích xuất camera để tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy. “Chúng tôi sẽ lập hồ sơ để tiến hành điều tra nguyên nhân, xác định có thiệt hại hay không. Nếu có, phải xem xét trách nhiệm quản lý của đơn vị quản lý rừng và người gây cháy”, ông Việt nói. Vụ cháy xảy ra khoảng 15h ngày 7/4, Lô a khoảnh 11 tiểu khu 267B, trên đèo Prenn, thuộc phường 3, TP Đà Lạt.

Nhiều người tham gia dập tắt đám cháy. Ảnh: Zing Khi vụ cháy xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều khoảng 150 người, cùng phương tiện máy móc đến hiện trường dập lửa. Có hơn 10 ha rừng bị cháy, gồm rừng thông tự nhiên lớn, thảm cỏ dưới tán rừng. Cũng theo Báo Người Lao Động, theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, dù diện tích hỏa hoạn lớn nhưng chủ yếu là cháy thực bì (cây cỏ dại mọc dưới tán rừng). Kiểm tra ban đầu cho thấy ngọn lửa ít ảnh hưởng đến những cây thông lớn, không gây nhiều thiệt hại. Vụ cháy lớn trước đó. Ảnh: Người Lao Động "Quan sát bằng mắt thường có thể thấy một số vạt rừng bị cháy vàng. Thế nhưng, cây thông trưởng thành chịu lửa khá tốt, lá cháy vàng sau đó rụng và cây sẽ thay lá mới chứ không chết" - ông Việt phân tích. "Chúng tôi sẽ lập hồ sơ để tiến hành điều tra nguyên nhân, xác định có thiệt hại hay không. Nếu có thiệt hại thì phải xem xét trách nhiệm của đơn vị quản lý rừng và người gây cháy" - ông Việt nhấn mạnh. Trước đó, vào đêm 7-4, người dân TP Đà Lạt không khỏi lo lắng khi chứng kiến cảnh một vạt rừng lớn trên đèo Prenn bốc cháy, lửa đỏ rực một góc trời. Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã điều động khoảng 150 người cùng phương tiện, máy móc đến hiện trường dập lửa.

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