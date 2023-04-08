Bình Dương: Rơi từ tầng 3 xuống đất, nữ nhân viên bán cà phê không qua khỏi

Nữ nhân viên được cho là đã leo từ tầng 3 xuống đất không may gặp nạn, tử vong.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, ngày 8-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nữ nhân viên bán cà phê rơi từ tầng 3 xuống đất. Nạn nhân được xác định là chị H.T.S, 35 tuổi, quê Đắk Nông.

Trước đó, tối 5-4, chị S. rơi từ tầng 3 một căn nhà trong khu dân cư ở khu phố 1B, phường An Phú xuống đất, bị thương nặng. Chị S. được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó 2 ngày.

Nạn nhân tử vong sau 2 ngày. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo Báo Dân Trí, căn nhà nơi xảy ra sự việc có 3 tầng, nằm trong khu dân cư và chỉ để ở chứ không kinh doanh.

Theo một người hàng xóm, căn nhà thường xuyên đóng cửa, chủ nhà đi về là khóa cổng, không giao lưu với hàng xóm.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc có 3 tầng, của chủ quán cà phê. Đây cũng là nơi ở của một số nhân viên quán.

Theo lãnh đạo UBND phường An Phú, "Đây là căn nhà mà chủ quán cà phê xây lên để cho nhân viên ở", vị lãnh đạo phường nói.

Dù cấp cứu nhưng cô gái đã không qua khỏi. Ảnh: Internet

Nhiều người xót xa khi nghe thông tin này.

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