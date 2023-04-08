Cháy rừng nguyên sinh 70 năm tuổi ở Đà Lạt: Lửa vẫn âm ỉ không tắt, 10 ha rừng bị ảnh hưởng

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, tại hiện trường, hàng chục cán bộ vẫn đang túc trực, tìm các mồi lửa mới bùng phát để dập và hạn chế cháy lan sang khu vực khác.

Theo VTC, liên quan tới vụ cháy rừng phòng hộ trên đèo Prenn (thuộc địa bàn phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đến chiều nay 8/4, nhiều khoảnh rừng đã được khống chế song ở một số khu vực, lửa tiếp tục cháy âm ỉ và vẫn bùng lên ở những vị trí đã dập trước đó.

Cũng trong sáng nay, tại khu vực rừng thông giữa đèo Mimosa và đèo Prenn (thuộc tổ 19, phường 3, TP Đà Lạt), một số khu vực lửa bùng phát, khói đen bốc lên. Lực lượng chức năng đã gấp rút kéo nước tưới để dập lửa. Đám cháy này sau đó đã được dập tắt.

Sáng 8/4, lửa bùng phát trở lại, khói vẫn âm ỉ dưới những gốc cây.

Cháy rừng nguyên sinh ở Đà Lạt. Ảnh: CAND

Thông tin từ Báo CAND, theo báo cáo nhanh của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, đến thời điểm hiện tại, có hơn 10 ha rừng bị ảnh hưởng sau vụ cháy. Đối tượng là rừng thông tự nhiên lớn.

Vụ cháy cũng làm thảm cỏ lớn dưới tán rừng bị thiêu rụi, nhiều cây rừng nhỏ bị cháy khô. theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng), vụ cháy rừng ngày 7/4 tại Lô a khoảnh 11, tiểu khu 267B thuộc địa phận phường 3, TP.Đà Lạt đã làm ảnh hưởng diện tích khoảng 10ha rừng thông tự nhiên.

Theo ông Võ Thanh Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, điểm cháy xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 7/4/2023, đến 23 giờ cùng ngày đã được dập tắt hoàn toàn.

Khi vụ cháy xảy ra, tỉnh Lâm Đồng đã huy động trên 150 người thuộc các đơn vị là Ban Quản lý rừng Lâm Viên, Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Ủy ban Nhân dân phường 3 cùng các hộ nhận khoán rừng tham gia chữa cháy xuyên đêm.

Phòng cháy chữa cháy rừng. Ảnh: VTC

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đến chỉ đạo chữa cháy tại hiện trường.

Trước đó, vào chiều 7/4, tại tiểu khu 267B, trên đèo Prenn thuộc địa bàn Phường 3, thành phố Đà Lạt, một đám cháy rừng đã bùng phát. Ngọn lửa lan rộng, trải dài trên ngọn núi thuộc rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng Lâm Viên phụ trách.

Do thời tiết hanh khô nhiều ngày, ngọn lửa gặp lớp thực bì đã nhanh chóng bốc cháy dữ dội và lan rộng trên diện tích nhiều hécta.

Vị trí xảy ra hỏa hoạn là rừng thông nguyên sinh có tuổi đời khoảng 70 năm, thuộc đối tượng rừng phòng hộ.

Hàng chục người thuộc các lực lượng đã nỗ lực tìm cách dập lửa nhưng gặp rất nhiều khó khăn do địa hình dốc, xe chở nước rất khó tiếp cận hiện trường. Lực lượng chức năng chủ yếu dùng cành cây dập lửa, cố gắng không để cháy lan ra những vị trí xung quanh. Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh cùng các lực lượng vẫn cử cán bộ tiếp tục theo dõi khu vực rừng đã xảy ra cháy, đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Lực lượng chức năng điều tra xác định nguyên nhân xảy ra cháy rừng và đánh giá chính xác thiệt hại tài nguyên rừng do vụ cháy gây ra.