Vụ rơi trực thăng Bell-505: Thi thể nữ nạn nhân cuối cùng đã về với gia đình

Xã hội 08/04/2023 15:17

Thi thể hành khách cuối cùng trong vụ máy bay trực thăng gặp nạn đã về với gia đình.

Theo VTC, đầu giờ chiều 8/4, xe cứu thương đưa thi thể bà Nguyễn Thị Hội từ Quảng Ninh về đến nhà ở địa chỉ số 422 đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Bà Hội là 1 trong 4 du khách Đà Nẵng tử vong trong vụ rơi trực thăng Bell-505 trên vịnh Trà Bàu, thuộc quần đảo Cát Bà, Hải Phòng.

Thi thể bà Hội được lực lượng tìm kiếm, cứu nạn và ngư dân tìm thấy vào khoảng gần 8h ngày 7/4 và là nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn.

Trước đó, lúc 11h40 ngày 7/4, xe cứu thương đưa thi thể ông Hồ Tá Lực (59 tuổi), bà Hồ Thị Oanh (51 tuổi, em gái ông Lực) về nhà ở địa chỉ số 422 đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

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Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: VTC

Lực lượng chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 3 nạn nhân là người trong cùng gia đình ở địa chỉ số 422 đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Thông tin từ Báo Người Lao Động trước đó, thi thể ông Hồ Tá Lực (SN 1964, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và bà Hồ Thị Oanh, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê (em gái ông Lực) được đưa về nhà tại đường Tôn Đản, phường Hoà An. Thi thể bà Phạm Thị Bê (SN 1958, trú quận Hải Châu) được đưa về nhà ở đường Cô Bắc.

Việc đưa thi thể 3 nạn nhân trên về TP Đà Nẵng do Công ty trực thăng miền Bắc, Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng trực tiếp phụ trách.

Ông Nguyễn Kim Thành, Chủ tịch UBND phường Hòa An, cho biết để hỗ trợ gia đình nạn nhân nhận thi thể và thực hiện lễ tang, phường đã cử lực lượng đến điều tiết giao thông. Lực lượng quy tắc đô thị, dân quân tự vệ cũng túc trực để phân luồng giao thông tại khu vực nhà của nạn nhân ở đường Tôn Đản.

Vụ rơi trực thăng Bell-505: Thi thể nữ nạn nhân cuối cùng đã về với gia đình - Ảnh 2
Người thân và hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: Người Lao Động

Vào lúc 16 giờ 56 phút ngày 5-4, máy bay trực trăng Bell 505, số hiệu VN 8650, chở 5 người (gồm phi công là Đại tá Chu Quang Minh và 4 hành khách, quốc tịch Việt Nam gồm 1 nam, 3 nữ, trú tại Đà Nẵng), thực hiện bay du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long.

Trực thăng Bell 505 sau đó mất liên lạc với đài chỉ huy lúc 17 giờ 6 phút 20 giây tại tọa độ 2051'55"N - 10701'31"E, khu vực biển thuộc địa phận xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Vị trí máy bay trực thăng Bell-505 gặp nạn rơi ở vịnh Trà Báu, thuộc quần đảo Cát Bà, TP Hải Phòng. Trong đêm 5-4 và rạng sáng ngày 6-4, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy, trục vớt 3 thi thể, trong đó có thi thể Đại tá, phi công Chu Quang Minh (SN 1964), là người điều khiển chiếc máy bay trực thăng Bell 505 gặp nạn. Đến sáng 6-4 thì lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể thứ 4 và sáng 7-4 tìm thấy thi thể cuối cùng.

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