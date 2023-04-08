Với hành vi ‘có tính chất côn đồ’, gây hại cho nhiều người và gây tổn thất về tinh thần, sức khỏe, vật chất, đối tượng đã bị tòa tuyên án.

Theo Báo Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ xe đầu kéo gây tai nạn làm 2 người chết, 16 người bị thương, ngày 8-4, TAND tỉnh Bình Định cho biết vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thâu (38 tuổi), tài xế xe đầu kéo, 19 năm tù về tội giết người. Bị cáo Nguyễn Văn Thâu bị tuyên phạt 19 năm tù về tội giết người, với tình tiết "giết từ 2 người trở lên", "giết người dưới 16 tuổi", "bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người", "có tính chất côn đồ".

Cũng theo Báo Người Lao Động, đây là vụ tai nạn liên hoàn khiến 18 người thương vong, từng gây bức xúc dư luận. Cụ thể, theo cáo trạng, khoảng 16 giờ chiều 30-12-2021, Thâu điều khiển xe đầu kéo BKS 77C-154.14 kéo theo rơ móc 77R-006.81 lưu thông trên tuyến ĐT 636 và ĐT 638, đoạn thuộc địa phận xã Nhơn Phúc và xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn để thăm người thân, sau đó về nhà. Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người Lao Động Trên đường đi, nhớ lại sự việc trước đó mình từng bị một số thanh niên xã Nhơn Phúc chọc ghẹo, dọa đánh, Thâu nảy sinh ý định điều khiển xe đầu kéo tông người dân đang tham gia giao thông trên đường để trả thù. Do vậy, khi đến địa bàn 2 xã Nhơn Phúc và Nhơn Lộc, Thâu điều khiển xe đầu kéo chủ động tông hàng loạt người đang tham gia giao thông. Hậu quả làm 2 người chết (1 người dưới 16 tuổi), 16 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản hơn 134 triệu đồng.

Sau khi gây ra tai nạn, Thâu tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy ra QL 19 rồi QL 1A theo hướng Bắc - Nam. Người dân và lực lượng Công an đuổi theo để truy bắt. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi truy đuổi hơn 25 km, lực lượng chức năng chặn được xe và bắt giữ Thâu khi đang di chuyển trên QL 1A, đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Lúc này, dưới gầm xe đầu kéo vẫn còn một xe máy bị kẹt. Tuyên phạt bị cáo. Ảnh: Tuổi Trẻ Sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên, gia đình đã trình cơ quan chức năng sổ theo dõi bệnh tâm thần của Nguyễn Văn Thâu tại cộng đồng từ năm 2006. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT vẫn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Thâu. Theo HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Bình Định, Thâu là người bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Tại tòa, Thâu thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi gây ra.

Chuyên gia lên tiếng vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Dép lê không phải là nguyên nhân chính Theo đó, lúc tài xế bước xuống cửa và các quan sát sau đó, cho rằng người này đã sử dụng dép lê, trùng với lời khai do đạp nhầm chân ga. Mới đây, chuyên gia đào tạo lái xe và các tài xế lâu năm cho rằng, dép lê không phải là nguyên nhân chính.

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