Thông tin mới vụ tài xế ‘tâm thần’ lái xe tông 18 người thương vong để trả thù gây bức xúc: Tòa tuyên án 19 năm tù

Xã hội 08/04/2023 13:57

Với hành vi ‘có tính chất côn đồ’, gây hại cho nhiều người và gây tổn thất về tinh thần, sức khỏe, vật chất, đối tượng đã bị tòa tuyên án.

Theo Báo Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ xe đầu kéo gây tai nạn làm 2 người chết, 16 người bị thương, ngày 8-4, TAND tỉnh Bình Định cho biết vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thâu (38 tuổi), tài xế xe đầu kéo, 19 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Thâu bị tuyên phạt 19 năm tù về tội giết người, với tình tiết "giết từ 2 người trở lên", "giết người dưới 16 tuổi", "bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người", "có tính chất côn đồ".

Cũng theo Báo Người Lao Động, đây là vụ tai nạn liên hoàn khiến 18 người thương vong, từng gây bức xúc dư luận. Cụ thể, theo cáo trạng, khoảng 16 giờ chiều 30-12-2021, Thâu điều khiển xe đầu kéo BKS 77C-154.14 kéo theo rơ móc 77R-006.81 lưu thông trên tuyến ĐT 636 và ĐT 638, đoạn thuộc địa phận xã Nhơn Phúc và xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn để thăm người thân, sau đó về nhà.

Thông tin mới vụ tài xế ‘tâm thần’ lái xe tông 18 người thương vong để trả thù gây bức xúc: Tòa tuyên án 19 năm tù - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người Lao Động

Trên đường đi, nhớ lại sự việc trước đó mình từng bị một số thanh niên xã Nhơn Phúc chọc ghẹo, dọa đánh, Thâu nảy sinh ý định điều khiển xe đầu kéo tông người dân đang tham gia giao thông trên đường để trả thù. Do vậy, khi đến địa bàn 2 xã Nhơn Phúc và Nhơn Lộc, Thâu điều khiển xe đầu kéo chủ động tông hàng loạt người đang tham gia giao thông. Hậu quả làm 2 người chết (1 người dưới 16 tuổi), 16 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản hơn 134 triệu đồng.

Sau khi gây ra tai nạn, Thâu tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy ra QL 19 rồi QL 1A theo hướng Bắc - Nam. Người dân và lực lượng Công an đuổi theo để truy bắt. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi truy đuổi hơn 25 km, lực lượng chức năng chặn được xe và bắt giữ Thâu khi đang di chuyển trên QL 1A, đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Lúc này, dưới gầm xe đầu kéo vẫn còn một xe máy bị kẹt.

Thông tin mới vụ tài xế ‘tâm thần’ lái xe tông 18 người thương vong để trả thù gây bức xúc: Tòa tuyên án 19 năm tù - Ảnh 2
Tuyên phạt bị cáo. Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên, gia đình đã trình cơ quan chức năng sổ theo dõi bệnh tâm thần của Nguyễn Văn Thâu tại cộng đồng từ năm 2006. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT vẫn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Thâu.

 

Theo HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Bình Định, Thâu là người bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Tại tòa, Thâu thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi gây ra.

Chuyên gia lên tiếng vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Dép lê không phải là nguyên nhân chính

Chuyên gia lên tiếng vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Dép lê không phải là nguyên nhân chính

Theo đó, lúc tài xế bước xuống cửa và các quan sát sau đó, cho rằng người này đã sử dụng dép lê, trùng với lời khai do đạp nhầm chân ga. Mới đây, chuyên gia đào tạo lái xe và các tài xế lâu năm cho rằng, dép lê không phải là nguyên nhân chính.

Xem thêm
Từ khóa:   tài xế tâm thần tai nạn giao thông vụ án

TIN MỚI NHẤT

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt