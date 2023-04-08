Vụ đuối nước thương tâm ở Nghệ An: Tìm thấy thi thể nữ sinh thứ 3 mất tích sau 24h

Xã hội 08/04/2023 10:43

Lực lượng chức năng đã tìm thấy em học sinh lớp 6 đuối nước tại vùng biển thuộc địa bàn xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, sau 24 giờ khẩn trương tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em học sinh lớp 6 đuối nước tại vùng biển thuộc địa bàn xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Sáng 8/4, UBND xã Nghi Thiết (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể em H.T.T.T (học sinh lớp 6B). Đây là nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước xảy ra vào ngày 5/4.

Vụ đuối nước thương tâm ở Nghệ An: Tìm thấy thi thể nữ sinh thứ 3 mất tích sau 24h - Ảnh 1
Khẩn trương cứu hộ cứu nạn học sinh nghi mất tích. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Theo VietNamNet trước đó, tối ngày 5/4, Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) Bùi Văn Thành xác nhận, người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể 2 nữ sinh nghi tử vong do đuối nước ở bãi biển.

Cụ thể, vào khoảng 14h cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 thi thể nữ giới dạt vào bờ biển.

Vụ đuối nước thương tâm ở Nghệ An: Tìm thấy thi thể nữ sinh thứ 3 mất tích sau 24h - Ảnh 2
Thi thể 2 nữ sinh trên bờ biển. Ảnh: VietNamNet

Vị trí phát hiện là khu vực bãi hoang, gần tổng kho xăng dầu DKC Nghi Thiết. Thời điểm phát hiện, trên thi thể các nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

"Ngay sau đó, xã đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để tìm thân nhân. Chiều cùng ngày, người nhà ở xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc) đã đến nhận, 2 nữ sinh (chưa rõ danh tính) này đang học lớp 6 và lớp 8”, ông Bùi Văn Thành cho hay.

 

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