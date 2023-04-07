Khi được phát hiện, thầy hiệu phó đã tử vong với nhiều vết cháy.

Theo Báo VietNamNet, Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trên địa bàn.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.Đ.H. (SN 1977, trú tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 8h30 cùng ngày, ông N.Đ.T. (SN 1970, trú đội 1, thôn Thuỷ Ba Hạ, xã Vĩnh Thuỷ) ra khu vực nghĩa địa thôn Thuỷ Ba Hạ thắp hương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VTC

Khi đến gần khu vực mộ cha, ông T. bàng hoàng phát hiện em trai mình là ông N.Đ.H. đã tử vong, trên thi thể có nhiều vết cháy. Cạnh hiện trường khoảng 15m, ô tô của ông H. đỗ bên đường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Linh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Cũng theo TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị chia sẻ trên VTC News, trước khi chết, ông H. giữ chức Phó hiệu trưởng Trường THCS&THPT Bến Hải.

Điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: VietNamNet

“Chúng tôi nhận được thông tin sáng nay và cảm thấy bàng hoàng. Trong quá trình giảng dạy cũng như làm công tác quản lý, thầy H. được đánh giá hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra. Trong chiều nay, lãnh đạo Sở sẽ cử đoàn về trường để nắm thông tin cụ thể”, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho hay.

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