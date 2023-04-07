Vào thời điểm trước khi bay, thông tin điều kiện thời tiết, nhiệt độ hoàn toàn phù hợp với điều kiên bay bằng mắt.

Theo VTV, theo ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, máy bay trên thực hiện chuyến bay cất cánh từ bãi đỗ Tuần Châu lúc 16 giờ 56 phút ngày 5/4 để thực hiện chuyến bay ngắm cảnh trong vòng 10 phút ngắm Vịnh Hạ Long. Vào thời điểm kết thúc chuyến bay là 17 giờ 5 phút cùng ngày, chỉ huy bãi và chỉ huy chuyến bay không nhận được liên lạc của người lái nên đã báo cáo về Sở chỉ huy của Công ty Trực thăng miền Bắc.

Vào khoảng 17 giờ 25 phút, chỉ huy bãi nhận được thông tin từ người dân, tàu bay đã gặp tai nạn. Về thông tin điều kiện thời tiết, khí tượng khi xảy ra tai nạn, ông Hồ Minh Tấn cho biết thời điểm đó, tầm nhìn đạt từ 6 đến 8km; nhiệt độ 26 độ C, hoàn toàn phù hợp với điều kiện bay bằng mắt. Theo ông Hồ Minh Tấn, trực thăng Bell 505 được nhập khẩu vào Việt Nam phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tìm kiếm cứu nạn bay và khai thác dịch vụ ngắm cảnh, du lịch vào năm 2018.

Hiện đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong Hiện nay, Công ty Trực thăng miền Bắc-doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) đang khai thác hai tổ bay Bell 505, số đăng ký là VN 8650 và VN 8651. Theo VietNamPlus trước đó, tối 5/4, ngay sau khi nhận được thông tin về việc máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 gặp nạn trên vùng biển giáp ranh Quảng Ninh-Hải Phòng, tỉnh đã huy động tổng lực lực lượng tham gia tích cực vào công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn với 17 phương tiện tàu xuồng và hơn 100 người. Máy bay trực thăng gặp nạn vào lúc chiều tối. Ảnh: Internet Đây là chuyến bay dịch vụ của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh là phi công lái chính, chở 4 du khách người Việt Nam (1 nam, 3 nữ, trú tại Đà Nẵng). Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn./.

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