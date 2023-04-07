Thông tin mới vụ máy bay trực thăng rơi ở Hạ Long: Không xác định dấu hiệu bất thường về thời tiết trước khi bay

Xã hội 07/04/2023 10:58

Vào thời điểm trước khi bay, thông tin điều kiện thời tiết, nhiệt độ hoàn toàn phù hợp với điều kiên bay bằng mắt.

Theo VTV, theo ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, máy bay trên thực hiện chuyến bay cất cánh từ bãi đỗ Tuần Châu lúc 16 giờ 56 phút ngày 5/4 để thực hiện chuyến bay ngắm cảnh trong vòng 10 phút ngắm Vịnh Hạ Long.

Vào thời điểm kết thúc chuyến bay là 17 giờ 5 phút cùng ngày, chỉ huy bãi và chỉ huy chuyến bay không nhận được liên lạc của người lái nên đã báo cáo về Sở chỉ huy của Công ty Trực thăng miền Bắc.

Vào khoảng 17 giờ 25 phút, chỉ huy bãi nhận được thông tin từ người dân, tàu bay đã gặp tai nạn.

Về thông tin điều kiện thời tiết, khí tượng khi xảy ra tai nạn, ông Hồ Minh Tấn cho biết thời điểm đó, tầm nhìn đạt từ 6 đến 8km; nhiệt độ 26 độ C, hoàn toàn phù hợp với điều kiện bay bằng mắt. Theo ông Hồ Minh Tấn, trực thăng Bell 505 được nhập khẩu vào Việt Nam phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tìm kiếm cứu nạn bay và khai thác dịch vụ ngắm cảnh, du lịch vào năm 2018.

Thông tin mới vụ máy bay trực thăng rơi ở Hạ Long: Không xác định dấu hiệu bất thường về thời tiết trước khi bay - Ảnh 1

 

Thông tin mới vụ máy bay trực thăng rơi ở Hạ Long: Không xác định dấu hiệu bất thường về thời tiết trước khi bay - Ảnh 2
Hiện đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Hiện nay, Công ty Trực thăng miền Bắc-doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) đang khai thác hai tổ bay Bell 505, số đăng ký là VN 8650 và VN 8651.

Theo VietNamPlus trước đó, tối 5/4, ngay sau khi nhận được thông tin về việc máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 gặp nạn trên vùng biển giáp ranh Quảng Ninh-Hải Phòng, tỉnh đã huy động tổng lực lực lượng tham gia tích cực vào công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn với 17 phương tiện tàu xuồng và hơn 100 người.

Thông tin mới vụ máy bay trực thăng rơi ở Hạ Long: Không xác định dấu hiệu bất thường về thời tiết trước khi bay - Ảnh 3
Máy bay trực thăng gặp nạn vào lúc chiều tối. Ảnh: Internet

Đây là chuyến bay dịch vụ của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh là phi công lái chính, chở 4 du khách người Việt Nam (1 nam, 3 nữ, trú tại Đà Nẵng).

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn./.

Thông tin mới vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Hà Nội: Lí do tài xế ôtô bước ra từ cửa phụ?

Thông tin mới vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Hà Nội: Lí do tài xế ôtô bước ra từ cửa phụ?

Trong đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông, nhiều người thấy tài xế đã bước ra từ cửa phụ của xe ô tô.

Xem thêm
Từ khóa:   máy bay trực thăng rơi vụ máy bay rơi Vụ rơi máy bay trực thăng Bell-505

TIN MỚI NHẤT

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt