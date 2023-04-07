Danh tính nạn nhân cuối cùng vụ rơi máy bay trực thăng ở Hạ Long chưa được tìm thấy

Xã hội 07/04/2023 09:16

Theo cơ quan chức năng, tất cả người và phương tiện vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng vụ rơi máy bay trực thăng, nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Hội.

Theo Báo Thanh Niên, tính đến tối 6.4, đã có 4 trong tổng số 5 nạn nhân vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 rơi trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), thuộc khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, H.Cát Hải (TP.Hải Phòng), được tìm thấy và đưa vào bờ. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng còn mất tích, được xác định là bà Nguyễn Thị Hội (60 tuổi, trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, 4 thi thể các nạn nhân gồm: đại tá Chu Minh Quang (phi công, 59 tuổi, trú Q.Long Biên, TP.Hà Nội); ông Hồ Tá Lực (59 tuổi, trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng); bà Hồ Thị Oanh (51 tuổi, trú P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và bà Phạm Thị Bê (60 tuổi, trú P.Hải Châu, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã được đưa về quàn tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh).

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Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: Dân Trí

Trong chiều 6.4, thi thể đại tá Chu Minh Quang, sau khi các cơ quan chức năng khám nghiệm, đã được bàn giao về cho gia đình để thực hiện nghi lễ an táng.

Đến tối cùng ngày, thi thể bà Phạm Thị Bê và ông Hồ Tá Lực cùng tro cốt của bà Hồ Thị Oanh được Công ty trực thăng Miền Bắc đưa về Đà Nẵng bằng đường bộ để gia đình an táng.

Hộp đen của máy bay đã được tìm thấy và bàn giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân máy bay rơi. Tổng công ty Trực thăng VN (Binh đoàn 18 - VNH) đã dừng mọi hoạt động bay du lịch ngắm cảnh, sau vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long.

Theo Báo Nhân Dân trước đó, 17 giờ 15 phút ngày 5/4, máy bay trực thăng BELL505 số 8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc, chi nhánh Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng mất liên lạc. Trên máy bay có 4 hành khách Việt Nam và một phi công.

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Các phần xác trực thăng được tìm thấy. Ảnh: Nhân Dân

19 giờ 18 phút, lực lượng tại hiện trường báo cáo đã vớt được 2 thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay tại vị trí mép bờ, tọa độ 20051’51.2”N-107001’13.4”E.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân, khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn máy bay trực thăng.

Sáng 6/4, 300 người và 31 phương tiện đang được huy động để tiếp tục tìm kiếm cứu nạn nhân bị tai nạn máy bay trực thăng. Tàu khảo sát 885 của Hải quân cùng thợ lặn tiến hành trục vớt xác máy bay bị nạn.

Sáng 6/4, trong quá trình tiến hành trục vớt xác máy bay bị nạn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy phần thi thể của nạn nhân thứ 4.

Chiều 6/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn máy bay trực thăng rơi tại Vịnh Hạ Long đã trục vớt phần đuôi máy bay, tìm thấy hộp đen và đưa xác máy bay về đảo Cát Bà để điều tra nguyên nhân.

 

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