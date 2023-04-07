Chiều ngày 27/3, trong lúc Phùng cùng mẹ là bà Hỷ Xường Hướng (63 tuổi), hai vợ chồng anh trai Tằng Phát An (39 tuổi) và Nìm Thùy Trang (35 tuổi) đi tìm quán ăn trên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một) thì bắt gặp chồng đang chở theo T. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát khiến T. bị thương và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị.

Thông tin từ VOV cho hay, theo điều tra, Tằng Xỉu Phùng (33 tuổi, ngụ phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một) nghi chồng là Vòng Màng K. (32 tuổi) có quan hệ tình cảm với Đ.B.T. (18 tuổi, quê Cà Mau) nên đã ra ở riêng được 3 tháng.

Từ hình ảnh trích xuất camera và lời khai các đối tượng, Công an thành phố Thủ Dầu Một xác định, Phùng là người đánh, cắt tóc, lột áo, còn bà Hướng thì lột quần cô gái. Trang cùng mẹ chồng và em chồng kéo cô gái từ trên xe xuống đất. Tằng Phát An đứng bên ngoài dùng điện thoại quay lại vụ việc.

Sau sự việc Phùng, Trang và Hướng đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đầu thú.

Đối với việc bị hại không chỉ bị làm nhục mà còn bị cướp tài sản, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong quá trình ẩu đả bị hại bị kéo rớt dây chuyền, vòng tay ở hiện trường. Công an đã thu giữ để phục vụ điều tra. Còn chiếc điện thoại Iphone 14 Promax của bị hại do bà Hướng lấy để giữ bằng chứng. Sau đó, bà đã đưa cho Phùng để gửi trả. Hiện công an đang xem có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản hay không, nếu có sẽ thêm hành vi "Cướp tài sản".

Công an thành phố Thủ Dầu Một đã tạm giữ Phùng và Hướng để làm rõ hành vi "Làm nhục người khác". Trang do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại để điều tra.

Bắt giữ 3 người liên quan đến vụ việc. Ảnh: Zing

Theo Tuổi Trẻ trước đó, ngày 29-3, Công an thành phố Thủ Dầu Một phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 3 phụ nữ liên quan vụ "đánh ghen lột đồ, cắt tóc giữa đường" gây xôn xao dư luận hai ngày trước đó.

Ba người bị tạm giữ để điều tra về hành vi "làm nhục người khác" gồm: Tằng Xỉu Phùng 33 tuổi, Hỷ Hướng Xường 63 tuổi (mẹ của Phùng) và Nìm Thùy Trang 34 tuổi (chị dâu của Phùng).

Theo điều tra ban đầu, Tằng Xỉu Phùng và anh Vòng Màng Khương (32 tuổi, hộ khẩu thường trú Đồng Nai) có quan hệ vợ chồng nhưng hiện đang li thân.

Vào chiều 27-3, Phùng thấy chồng chở chị T. (người phụ nữ bị đánh ghen) đi ô tô trên đường Huỳnh Văn Lũy, đoạn qua phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một thì cùng mẹ và chị dâu và 3 thanh niên khác (đang xác định nhân thân) chặn đầu xe.

Khi hai người trên ô tô xuống xe, nhóm của Phùng lao vào đánh, cắt tóc, lột quần áo của chị T. giữa đường.

Sự việc xảy ra trên tuyến đường huyết mạch nên có nhiều người chứng kiến và quay video, chụp hình lại, sau đó được lan truyền lên mạng xã hội.