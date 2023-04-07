Những Youtuber ‘câu view’ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng sẽ bị xử phạt

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm việc với luật sư Nguyễn Đình Kim (64 tuổi, luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM) và các chủ kênh YouTube 'câu view', 'câu like' từ lùm xùm giữa bà Phương Hằng và các nghệ sĩ...

Theo Tuổi Trẻ, bên cạnh việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với bà Nguyễn Phương Hằng và các bị can khác, kết luận điều tra còn kết luận về việc xử lý các cá nhân có liên quan.

Theo kết luận điều tra, do hành vi chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển thông tin, tài liệu liên quan đến cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Các chủ kênh YouTube này gồm: Phạm Hoàng Khang (29 tuổi, chủ kênh YouTube Lang Thang Đường Phố), Huỳnh Tấn Lợi (31 tuổi, chủ kênh YouTube "Vlogs Trúc Ngân"), Võ Minh Điền (37 tuổi, chủ kênh YouTube "Điền Võ"), Ngũ Lùn (39 tuổi, chủ kênh YouTube Bánh Mỳ Đây), Nguyễn Việt Anh (37 tuổi, chủ kênh YouTube Chuyện Đời Thường), Nguyễn Văn Việt (28 tuổi, chủ kênh YouTube Trai Đồng Bằng) và các đối tượng liên quan khác.

Trước đó, theo Zing, VKSND TP.HCM đã tiếp nhận kết luận điều tra và hồ sơ vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và 4 đồng phạm.

Bà Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân và các bị can bị đề nghị truy tố về cùng tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, VKSND TP.HCM tiếp tục ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng thêm 19 ngày.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt hồi tháng 3/2022. Ảnh: Internet

Hôm 24/3/2022, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Từ khi bà Hằng bị bắt đến nay, ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Hằng) nhiều lần gửi đơn xin được bảo lãnh cho mẹ được tại ngoại và xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, hôm 21/2, ông Tuấn cũng có đơn đề nghị cơ quan tố tụng không giám định tâm thần đối với bà Hằng khi nghe thông tin một số người thân nhiều lần gửi đơn yêu cầu cơ quan điều tra, VKS trưng cầu giám định tâm thần đối với bà Hằng.

Mới đây, anh trai ruột của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Nguyễn Hữu Toàn đã gửi đơn đến VKSND TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để bảo lãnh cho bà Hằng được tại ngoại. Theo ông Toàn, nếu được sự đồng ý của Công an và VKS, gia đình xin được đặt tiền để bảo lãnh như một cam kết kèm theo.