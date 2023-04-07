Tiến hành giải mã hộp đen trực thăng rơi trên Vịnh Hạ Long, điều tra nguyên nhân gây tai nạn

Xã hội 07/04/2023 06:19

Cơ quan chức năng đang tiến hành giải mã hộp đen trực thăng rơi trên Vịnh Hạ Long, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Tiền Phong, sau khi tìm thấy hộp đen của chiếc trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18), cơ quan chức năng tiến hành giải mã để tìm nguyên nhân vụ tai nạn đáng tiếc này. Chiếc trực thăng này do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao, cất cánh lúc 16h56 phút ngày 5/4; mất liên lạc lúc 17h15 phút.

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất. Tổ chức giải quyết tốt hậu quả, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình phi công và những người bị nạn, thực hiện các chế độ chính sách đối với quân nhân bị nạn theo quy định.

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Tìm thấy xác máy bay trực thăng và hộp đen bên trong. Ảnh: Tiền Phong

Đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với các chuyến bay.

Theo Dân Trí trước đó, vào lúc 11h30, lực lượng cứu hộ đã tìm được phần lớn xác chiếc trực thăng bị rơi. Các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân thứ 5 và trục vớt chiếc trực thăng bị rơi để đưa lên bờ.

Nguồn tin này cũng cho biết, việc trục vớt chiếc trực thăng sẽ do các đơn vị của Bộ Quốc phòng đảm nhiệm.

Theo cơ quan chức năng, 3 trong số 5 nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng Bell-505 được xác định là người trong cùng một gia đình ở Đà Nẵng. Chuyến du lịch được lên kế hoạch nhằm mừng sinh nhật của một trong các nạn nhân.

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Vụ rơi máy bay thương tâm ở Hạ Long. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, báo cáo nhanh lúc 10h15 ngày 6/4 về vụ máy bay trực thăng Bell-505 của Binh đoàn 18 gặp nạn, Cục Cứu hộ - Cứu nạn cho biết, lúc 9h15 cùng ngày, các lực lượng đã tìm và vớt thêm được một thi thể nạn nhân.

Báo cáo về lực lượng tìm kiếm, Cục Cứu hộ - Cứu nạn cho biết có 15 người tham gia, gồm 205 chiến sĩ của quân đội, 18 người của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam và 92 người của các lực lượng khác như biên phòng, hải quân, cảnh sát biển. 34 phương tiện các loại cũng đã được huy động gồm nhiều tàu, xuồng của hải quân, cảnh sát biển và lực lượng biên phòng, cùng tàu SAR 411.

Vụ rơi máy bay trực thăng: Đã tìm thấy hộp đen máy bay, khẩn trương tìm nạn nhân cuối cùng trong chuyến bay

Vụ rơi máy bay trực thăng: Đã tìm thấy hộp đen máy bay, khẩn trương tìm nạn nhân cuối cùng trong chuyến bay

Chiếc trực thăng Bell 505 (số hiệu VN-8650) đã được trục vớt, hiện công an đang khẩn trương tìm nạn nhân cuối cùng trong chuyến bay.

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