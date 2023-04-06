Vụ rơi máy bay trực thăng: Đã tìm thấy hộp đen máy bay, khẩn trương tìm nạn nhân cuối cùng trong chuyến bay

Xã hội 06/04/2023 16:57

Chiếc trực thăng Bell 505 (số hiệu VN-8650) đã được trục vớt, hiện công an đang khẩn trương tìm nạn nhân cuối cùng trong chuyến bay.

Cụ thể, theo VOV, lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen, tiến hành trục vớt các mảnh vỡ của chiếc máy bay và đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân cuối cùng còn mất tích.

Tại hiện trường, hơn 600 người đang tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, gồm Biên phòng Quảng Ninh, Biên phòng Hải Phòng, Cảnh sát biển, Quân chủng Hải quân, Quân khu 3 và nhiều lực lượng khác.

Vụ rơi máy bay trực thăng: Đã tìm thấy hộp đen máy bay, khẩn trương tìm nạn nhân cuối cùng trong chuyến bay - Ảnh 1
Mảnh vỡ của chiếc máy bay. Ảnh: VOV

Nhiều mảnh vỡ và một số bộ phận của máy bay đã được trục vớt.

Chiều nay, chiếc máy bay bị nạn cùng các mảnh vỡ tìm thấy sẽ được đưa về Đồn biên phòng Cát Bà để phục vụ hoạt động điều tra.

Theo Tuổi Trẻ, được biết, trong nhóm du khách ở Đà Nẵng ra Hạ Long du lịch có 7 người, nhưng chỉ có 4 người lên chiếc trực thăng định mệnh chiều 5.4.2023. 3 người còn lại không đi vì một cháu bé trong đoàn bị ốm. Hơn nữa, chiếc máy bay này chỉ 5 chỗ ngồi, có thể phục vụ tối đa 4 khách.

Máy bay trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Việt Nam bay ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao đã gặp nạn vào lúc 17h15 ngày 5.4.2023.

Vụ rơi máy bay trực thăng: Đã tìm thấy hộp đen máy bay, khẩn trương tìm nạn nhân cuối cùng trong chuyến bay - Ảnh 2
 

 

Vụ rơi máy bay trực thăng: Đã tìm thấy hộp đen máy bay, khẩn trương tìm nạn nhân cuối cùng trong chuyến bay - Ảnh 3
Chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: Lao Động

Máy bay cất cánh từ đảo Tuần Châu, TP.Hạ Long lúc 16h56. Vị trí máy bay rơi được xác định là tại khu vực giáp ranh giữa vịnh Hạ Long của Quảng Ninh với Cát Bà của Hải Phòng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh, TP.Hải Phòng, Quân khu 3 đã huy động các lực lượng, phương tiện cơ động ra vị trí máy bay rơi, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Danh sách những người trên chiếc trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650:

1.Phi công, đại tá Chu Quang Minh (SN 1964)

2.Ông Hồ Tá Lực (SN 1964), trú tại TP.Đà Nẵng.

3.Bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963), trú tại TP.Đà Nẵng.

4.Bà Hồ Thị Oanh (SN 1972), trú tại TP.Đà Nẵng.

5.Bà Phạm Thị Bê (SN 1958), trú tại TP.Đà Nẵng.

Trong đêm 5/4, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân (gồm phi công, đại tá Chu Quang Minh và 2 du khách). Sáng nay (06/4), thợ lặn, người nhái của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tiếp cận hiện trường nơi máy bay rơi và xác định được nạn nhân thứ 4 mắc kẹt trong chiếc trực thăng nằm dưới đáy biển.

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Theo lực lượng chức năng, có tổng cộng 6 đôi dép trên bờ biển được tìm thấy, một người nghi đã lên bờ, hai người còn lại phát hiện thi thể.

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