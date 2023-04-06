Vụ máy bay rơi ở Vịnh Hạ Long: Là loại máy bay hạng nhẹ mới nhất, mỗi chuyến bay 15 phút có giá 3,6 triệu đồng

Website này giới thiệu: Khu vực cabin của trực thăng gồm 3 ghế ngồi cho hành khách, và 02 ghế phi công, không gian nội thất của trực thăng với thiết kế mở, hiện đại cung cấp tầm nhìn tối đa.

Theo Báo Lao Động, loại máy bay này mới đưa vào khai thác thương mại năm 2018, do Công ty Trực thăng Miền Bắc (VNHN) nhập khẩu lần đầu tiên về Việt Nam vào quý 1 năm 2019 để phục vụ cho hoạt động bay ngắm cảnh Vịnh Hạ Long.

VNHN đã kí hợp đồng đặt mua và đưa vào khai thác 2 máy bay Bell 505 thế hệ mới nhất.

Hình ảnh chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ

100% phi công của VNHN đã được phê chuẩn phi công thương mại của Cục hàng không Việt Nam (CAAV), tích lũy an toàn với kinh nghiệm nhiều giờ bay đối với các loại hình dịch vụ bay phức tạp; có số giờ bay tích lũy trên trực thăng hàng nghìn giờ, có phi công trên 10.000 giờ bay; hằng năm đều được cử đi huấn luyện buồng tập và thoát hiểm tại Mỹ, Pháp, Singapore…

Cũng trên website này giới thiệu, nhà cung cấp dịch vụ Công ty Trực thăng Miền Bắc (VNHN) được thành lập ngày 2.5.1989.

Website cũng công khai, Tours bay ngắm cảnh, 15 phút có giá 3.650.000 đồng, với lịch trình 30 phút là 7.350.000 đồng/người

Theo VnExpress, lúc 16h56, đại tá phi công Chu Quang Minh lái trực thăng Bell 505, số hiệu VN-8650 cất cánh từ đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Máy bay chở 4 du khách cùng trú TP Đà Nẵng gồm ông Hồ Tá Lực (59 tuổi), bà Nguyễn Thị Hội (60 tuổi), Hồ Thị Oanh (61 tuổi), Phạm Thị Bê (65 tuổi), ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao.

Gần 20 phút sau, máy bay mất liên lạc. Công ty Trực thăng miền Bắc (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam) đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương tìm kiếm, cứu nạn.

Mảnh vỡ được tìm thấy. Ảnh: VnExpress

Lúc 19h18, hai thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay được tìm thấy tại vùng biển cách xã Gia Luận, huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) khoảng 3 km.

Theo cơ quan khí tượng, chiều nay gió tại đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng, khoảng 5 m/s, khu vực nghi máy bay rơi 3 m/s, trời không mưa giông.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết đã chỉ đạo Binh đoàn 18, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng, Quảng Ninh và Bộ đội Biên phòng phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Đoàn công tác do thiếu tướng Là Đại Phong, Phó chánh văn phòng Ủy ban, đã xuống hiện trường phối hợp chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR-411 đến hiện trường cùng các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.