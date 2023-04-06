Nguyên nhân 2 bé sinh đôi 2 tuổi tử vong tại nhà, có mẹ bị trầm cảm: Nghi do bị đầu độc

Xã hội 06/04/2023 06:31

2 bé gái sinh đôi 2 tuổi được cho là đã tử vong do ông nội phát hiện, nguyên nhân nghi do bị đầu độc.

Theo Pháp Luật TP.HCM, thông tin ban đầu, tối 5-4, ông HCL (68 tuổi, quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đến thăm hai cháu nội ở đường Hòa Liên 4 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Tại đây, ông L phát hiện hai cháu gái sinh đôi cùng năm 2021 là HTHA và HTTA trong tình trạng sùi bọt mép nằm trên giường. Qua kiểm tra cả hai cháu đã tử vong.

Thời điểm này, người mẹ tên là TTM (41 tuổi) không có ở nhà, trên bàn trong phòng khách là có để một bức thư.

Nguyên nhân 2 bé sinh đôi 2 tuổi tử vong tại nhà, có mẹ bị trầm cảm: Nghi do bị đầu độc - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc đông người theo dõi. Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng có mặt điều tra nguyên nhân, truy tìm người mẹ.

Theo một lãnh đạo xã Hòa Liên, nguyên nhân hai bé tử vong ban đầu nghi do bị đầu độc.

“Người mẹ có dấu hiệu bị trầm cảm. Còn người cha của hai bé đang làm việc ở tỉnh Quảng Ngãi”, vị này thông tin. Cũng theo Báo Nhân Dân, hai cháu bé sinh năm 2021, là chị em sinh đôi, được người nhà phát hiện tử vong trên giường. Đến 20 giờ 30 phút tối (5/4), lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 40 phút chiều cùng ngày, ông Huỳnh Công L. (sinh năm 1955, quê xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đến nhà hai cháu nội ở đường Hòa Liên 4 (xã Hòa Liên). Tại đây, ông L. phát hiện hai cháu Huỳnh Tường Hiếu A. và Huỳnh Tường Thảo A. (cùng sinh năm 2021) trong tình trạng sùi bọt mép nằm trên giường. Qua kiểm tra cả hai cháu đã tử vong.

Nguyên nhân 2 bé sinh đôi 2 tuổi tử vong tại nhà, có mẹ bị trầm cảm: Nghi do bị đầu độc - Ảnh 2
Xe cứu thương đến hiện trường. Ảnh: Nhân Dân

Thời điểm này, người mẹ tên là Tưởng Thị M. (sinh năm 1982) đã bỏ đi khỏi nhà, có để lại bức thư để trên bàn ở phòng khách.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng có mặt điều tra nguyên nhân, truy tìm người mẹ. Theo lãnh đạo xã Hòa Liên, nguyên nhân hai bé tử vong ban đầu nghi do người mẹ cho uống thuốc. “Người mẹ có dấu hiệu bị trầm cảm. Còn người cha của hai bé đang làm việc ở tỉnh Quảng Ngãi”, vị này thông tin.

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của hai cháu bé.

Theo cơ quan chức năng, chị Tưởng Thị M. hiện đang dẫn theo cậu con trai, đi đâu chưa rõ.

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