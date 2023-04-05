Nhân viên công ty thuật lại diễn biến vụ nữ kế toán bị nam giám đốc sát hại dã man: Bị chặn đường không cho vào, gây án và hốt hoảng

Xã hội 05/04/2023 18:36

Mới đây, những nhân viên đã có lời khai về diễn biến suốt quá trình nữ nhân viên kế toán bị sát hại tại phòng nam giám đốc.

Theo Tiền Phong cho hay, song song với việc truy bắt nghi can, Công an Bình Dương đã mời những người liên quan đến làm việc. Làm việc với công an, các nhân chứng cho biết, vào năm 2020, nạn nhân Lý Thị Mai đến làm kế toán cho công ty nói trên do Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc làm Giám đốc).

Tết Nguyên đán 2023, Yang Zhong Wu về Trung Quốc, sau đó quay lại thì phát hiện hàng trong kho của công ty bị thất thoát rất nhiều. Yang Zhong Wu còn phát hiện chị Mai lập ra công ty khác có tên tương tự như tên công ty của Yang Zhong Wu để chiếm đoạt tài sản. Yang Zhong Wu nhiều lần nói chuyện với chị Mai nhưng sự việc chưa thể xử lý được.

Nhân viên công ty thuật lại diễn biến vụ nữ kế toán bị nam giám đốc sát hại dã man: Bị chặn đường không cho vào, gây án và hốt hoảng - Ảnh 1
 

 

Nhân viên công ty thuật lại diễn biến vụ nữ kế toán bị nam giám đốc sát hại dã man: Bị chặn đường không cho vào, gây án và hốt hoảng - Ảnh 2
Công an khám nghiệm hiện trường chiếc xe ô tô. Ảnh: Tiền Phong

Khoảng 15h chiều 29/3, chị Nguyễn Thị Thùy Dương (30 tuổi, quê tỉnh An Giang, nhân viên văn phòng của công ty) đi rút tiền cùng Yang Zhong Wu tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương).

Khoảng 16h chiều cùng ngày, chị Dương và Yang Zhong Wu trở về công ty. Khi về đến công ty, Yang Zhong Wu yêu cầu chị Dương đi ra ngoài khu vực xưởng, còn Wu trở về phòng làm việc.

Đến khoảng 16h35 chiều cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hòa (nhân viên tạp vụ của công ty) chạy đến gặp chị Dương và báo cáo sự việc vừa nhìn thấy Wu và chị Lý Thị Mai cãi nhau tại phòng làm việc của ông Wu.

Sau đó chị Hòa thấy Wu có vẻ hốt hoảng, trên người không mặc áo. Lúc này chị Dương và chị Hòa chạy đến phòng làm việc của Wu thì người này bất ngờ lái xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, màu trắng, biển số 61C-450.00 đến chặn ngang cửa văn phòng và đuổi hai người đi về, không cho vào phòng làm việc.

Nhân viên công ty thuật lại diễn biến vụ nữ kế toán bị nam giám đốc sát hại dã man: Bị chặn đường không cho vào, gây án và hốt hoảng - Ảnh 3
Nghi can bị bắt ở Gia Lai. Ảnh: VTC

Nghi ngờ chị Mai xảy ra chuyện nên chị Dương và chị Hòa lấy lý do vào phòng để làm việc thì Yang Zhong Wu nhanh chóng lên xe ô tô bán tải đang chắn trước cửa phòng tăng ga rời khỏi công ty, đồng thời tắt nguồn điện thoại.

Khi vào phòng của Yang Zhong Wu, chị Dương và chị Hòa phát hiện chị Mai đã tử vong trong nhà vệ sinh với nhiều vết thương đang chảy máu. Theo lời các nhân viên của công ty nói trên, giữa giám đốc và kế toán đã xảy ra mâu thuẫn suốt thời gian dài vẫn chưa tìm được tiếng nói chung và kết thúc bằng vụ án mạng thương tâm. Thời điểm bị sát hại, nữ kế toán đang mang thai con đầu lòng tháng thứ hai.

Công an tỉnh Bình Dương đã khẩn trương tập trung lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt đối tượng nghi vấn trong vụ án. Đến ngày 30/3, phát hiện Yang Zhong Wu đang lẩn trốn tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tiến hành bắt giữ đối tượng phục vụ công tác điều tra.

Trước đó theo Dân Trí, giám đốc này cho rằng phát hiện chị M. lập ra công ty khác có tên tương tự như tên công ty của mình để chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Yang Zhong Wu nhiều lần nói chuyện với M. để giải quyết nhưng không được.Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Bình Dương tập trung lực lượng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt đối tượng nghi vấn. Đêm 30/3, phát hiện Yang Zhong Wu lẩn trốn tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Tại cơ quan công an, Yang Zhong Wu khai nhận sau khi dùng dao sát hại chị M., Yang Zhong Wu điều khiển xe bán tải đến khu vực rừng cao su (thuộc phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên) cất giấu rồi đi bộ ra đường bắt xe khách lên Gia Lai bỏ trốn và bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Cựu giám đốc công ty đầu tư chung cư Carina không thừa nhận tội, tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung thêm

Cựu giám đốc công ty đầu tư chung cư Carina không thừa nhận tội, tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung thêm

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Tùng không thừa nhận tội và cho rằng không có động cơ sai phạm.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Dương nữ kế toán Vụ giám đốc giết hại nữ kế toán

TIN MỚI NHẤT

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt