Chính thức truy tố 'Hotgirl' Tina Dương 2 tội danh

Xã hội 05/04/2023 11:58

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố ra trước Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận để xét xử bị can Ninh Thị Vân Anh 2 tội danh chiếm đoạt tài sản và tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo VTC News, sáng 5/4, tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố ra trước Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận để xét xử bị can Ninh Thị Vân Anh (SN 1995, trú tại thôn Tân Phúc, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh đã thỏa thuận thuê của Công ty Gia Đình Việt 1 ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A2.0, biển số 51H-242.74 trị giá 774.285.345 đồng để làm phương tiện đi lại.

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"Hotgirl" Tina Dương- Ninh Thị Vân Anh làm việc với cơ quan công an trước đó. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến ngày 24/4/2022, hết thời hạn hợp đồng thuê xe nhưng Ninh Thị Vân Anh không trả lại ô tô cho Công ty Gia Đình Việt mà thỏa thuận bán ô tô 51H-242.74 cho anh Bùi Đức Hiếu tại tỉnh Ninh Bình với giá 500.000.000 đồng.

Sau khi nhận số tiền cọc 160.000.000 đồng vào ngày 9/6/2022 của anh Bùi Đức Hiếu, Ninh Thị Vân Anh đã thuê 1 đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch làm giả 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 51H-242.74 giao cho anh Hiếu và yêu cầu anh Hiếu chuyển thêm tiền cọc nhiều lần, tổng cộng 230.000.000 đồng.

Hành vi thuê ô tô trị giá 774.285.345 đồng của Công ty Gia Đình Việt sau đó đem bán cho anh Bùi Đức Hiếu lấy số tiền 390.000.000 đồng như nêu trên của Ninh Thị Vân Anh đã cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

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Do tổng số tiền bị can chiếm đoạt trên 500.000.000 đồng nên bị can phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định. Ảnh: VTC

Cũng theo Tuổi Trẻ, theo cáo trạng, hành vi phạm tội của "Tina Dương" là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây ảnh hưởng rất xấu đến trật tự trị an.

Do đó, cần phải truy tố bị can để tòa án xét xử nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Cụ thể, cáo trạng truy tố hành vi của "Tina Dương" thuê ô tô trị giá hơn 770 triệu đồng của một công ty sau đó đem bán cho người khác để lấy 390 triệu đồng đã cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Do tổng số tiền "Tina Dương" chiếm đoạt trên 500 triệu đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 4 điều 175 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Còn hành vi "Tina Dương" sử dụng giấy chứng nhận đăng ký ô tô giả giao cho người mua đã cấu thành tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b khoản 3 điều 341 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quá trình điều tra, "Tina Dương" thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

 

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