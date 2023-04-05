TAND TP.HCM triệu tập 646 bị hại, 70 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, sáng nay HĐXX thông báo chỉ có 4 bị hại đến tòa.Tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Thành Công (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Tùng) đã đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để triệu tập một số người liên quan.

Cụ thể, vào sáng 5/4, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tùng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại, dịch vụ và sản xuất Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) và Nguyễn Quốc Tuấn (nguyên Trưởng ban quản lý chung cư Carina) liên quan vụ cháy chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, quận 8) hồi tháng 3/2018 khiến 13 người chết, 72 người bị thương.

Luật sư Công cho rằng, Công ty SEJCO, Công ty Gia Khang... cũng có liên quan tới vụ án nhưng chưa được cơ quan tố tụng xem xét trách nhiệm, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

"Dù đại diện 2 công ty này có lời khai nhưng có nhiều lời khai mâu thuẫn và chưa được đối chất nên cần hoãn phiên tòa, để triệu tập cho được những người này", luật sư Công nói.

Đáp lại, chủ toạ phiên toà cho rằng, những người vắng mặt đã có lời khai tại cơ quan điều tra, trong quá trình thẩm vấn nếu thấy cần thiết, HĐXX sẽ triệu tập bổ sung nên không chấp nhận đề nghị hoãn phiên tòa của luật sư.

Cũng theo TTXVN, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm sau 5 năm xảy ra thảm họa cháy chung cư Carina (số 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh) vào rạng sáng 23/3/2018, khiến 13 người tử vong, 72 người bị thương và tài sản bị thiệt hại hơn 126 tỉ đồng. Trong vụ án này, Hội đồng xét xử đã triệu tập 642 bị hại, 71 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tại phiên tòa, số người được triệu tập tới rất ít so với số lượng triệu tập, dù vậy Hội đồng xét xử nhận định ý kiến, yêu cầu của các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt đã có đầy đủ trong hồ sơ vụ án nên không ảnh hưởng tới việc xét xử phiên tòa. Quá trình xét xử nếu thấy cần thiết, Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục triệu tập.

Phiên tòa do Thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa. Ảnh: VTC News

Theo cáo trạng, rạng sáng 23/3/2018, xuất hiện tia lửa tại khu vực để chân xe gắn máy hiệu Attila tại khu vực để xe số 6 tầng hầm lô A Carina. Từ khi xuất hiện đám cháy nhỏ đến khi bùng phát dữ dội ngang ống thông gió trên tầng hầm là 8 phút. Khói, khí nóng và độc luồn theo lối buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng nổi phía trên chung cư, khiến 13 người tử vong, 72 người bị thương.

Bị cáo Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc Công ty Hùng Thanh biết rõ về tình trạng không hoạt động của các hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại Carina, việc hư hỏng hệ thống phòng cháy, chữa cháy chưa được thay thế, sửa chữa, nhưng không triển khai sửa chữa, thay thế dẫn đến hệ thống không hoạt động khi phát sinh vụ cháy.

Nguyên Trưởng ban Quản lý Carina Nguyễn Quốc Tuấn là người Công ty Sejco (Công ty cổ phần dịch vụ địa ốc Sài Gòn - đơn vị được thuê quản lý, vận hành chung cư) bổ nhiệm, thay mặt Công ty quản lý vận hành chung cư, bao gồm công tác phòng cháy, chữa cháy. Bị cáo Tuấn biết hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại chung cư bị tê liệt, chưa được sửa chữa, thay thế, nhưng không báo cáo, kiến nghị Công ty Hùng Thanh khắc phục. Bị cáo Tuấn còn phải chịu trách nhiệm khi không thực hiện đóng cửa cầu thang bộ thoát hiểm phòng cháy, chữa cháy, do ban quản lý không quy định trách nhiệm đóng cửa cầu thang bộ thuộc cá nhân, bộ phận nào.

Tháng 4/2018 vụ án được khởi tố. Một năm sau, Công an TP Hồ Chí Minh ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Tùng và Tuấn. Quá trình điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát, vụ án bị tạm đình chỉ để chờ kết quả giám định về thiệt hại. Đến tháng 2/2021, vụ án được phục hồi điều tra. Một năm sau, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa xét xử.

Sau vụ cháy, tính đến nay, tổng chi phí Công ty Hùng Thanh đã hỗ trợ, bồi thường thiệt hại trong vụ cháy chung cư Carina là hơn 119 tỉ đồng. Gia đình 13 nạn nhân tử vong đã rút đơn yêu cầu và cam kết không có khiếu nại.

Đối với 492 xe máy, 81 ô tô và 5 xe đạp, Công ty Hùng Thanh đã thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu các phương tiện. Chủ phương tiện đã nhận tiền và cam kết không khiếu nại, thắc mắc về phần dân sự; còn 11 xe ô tô, 11 xe máy, 3 xe đạp chưa thỏa thuận bồi thường. Các trường hợp này đều có lý do và Công ty Hùng Thanh đề nghị tòa án giải quyết. Ngoài ra, Công ty Hùng Thanh đề nghị Công ty Sejco phải có trách nhiệm chung với Công ty Hùng Thanh trong việc bồi thường các thiệt hại trong vụ cháy Carina.

Phiên tòa dự kiến xét xử tới ngày 10/4.