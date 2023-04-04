Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, người dân phát hiện bên trong có hai em nhỏ đang mắc kẹt nên hô hoán nhau chạy đến ứng cứu, đưa hai em ra ngoài an toàn.

Theo VietNamNet, lúc 17h30 ngày 4/4, quán phở nằm trên Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM (gần bến xe Miền Đông cũ) bất ngờ bùng cháy.

Nhiều bình chữa cháy mini được huy động đến để tiếp cận, ngăn ngọn lửa cháy lan sang cửa hàng bán phụ tùng ô tô liền kề. Nhiều đồ đạc bên trong nhà được di dời ra ngoài.

Lửa đỏ rực cùng khói bốc cao bao trùm quán phở. Ảnh: VietNamNet

Tiếp nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN Công an TP.HCM nhanh chóng đến hiện trường tiếp cận, khống chế đám cháy kịp thời.

Tại hiện trường, căn nhà bán phở bị cháy đen, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Cửa hàng phụ tùng và tầng 3 căn nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng do cháy lan.

Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Theo VOV Giao thông, vụ hỏa hoạn khiến cho giao thông quanh khu vực bến xe miền Đông tê liệt. Nhiều phương tiện di chuyển từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng Hàng Xanh về Quốc lộ 13 phải chuyển sang hướng khác.

Lực lượng PCCC và CNCH kịp có mặt khống chế đám cháy. Ảnh: VOV Giao thông

Người dân quanh khu vực hiếu kỳ đứng xung quanh hiện trường khiến cho lực lượng chức năng gặp khó khăn trong công tác PCCC lẫn bảo vệ hiện trường.

Được biết, ngọn lửa cũng cháy lan sang khu trọ phía sau, lực lượng PCCC tiếp tục điều thêm 3 xe gồm xe chỉ huy và tăng cường lực lượng. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.