Phẫn nộ nghi can trộm điện thoại kéo lê bé gái 15m ở TP.HCM

Xã hội 04/04/2023 22:26

Khi bé gái nghi ngờ đối tượng trộm điện thoại, tên này đã phóng xe và kéo lê bé gái một đoạn đường 15m khiến chân bé bị thương.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 4-4, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đang điều tra vụ trộm cắp tài sản ở đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP HCM) và đang lấy lời khai Đinh Hoàng N. (SN 1975, ngụ quận Bình Tân).

Chị K.Y. (SN 1990, quê Quảng Bình) cho biết chiều 3-4, Đinh Hoàng N. đến quán chị mua 3 ly nước mía. Cháu G. (13 tuổi, con chị Y.) nghi ngờ N. lấy trộm điện thoại nên gặng hỏi.

Lúc này, N. hốt hoảng lên xe máy rời đi. Cháu G. vừa la lớn vừa nắm đuôi xe N. Dù vậy, N. vẫn rú ga kéo lê cháu N. một đoạn khoảng 15m khiến cháu ngã bị thương ở hai chân.

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Ảnh cắt từ Clip.

Người dân đã đuổi theo bắt giữ N. giao công an xử lý. Lúc này, trong túi N. có điện thoại của chị Y. Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã đến nơi xảy ra vụ việc dựng hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Cũng theo Báo Dân Việt, anh P.Đ.P. (37 tuổi) đang đứng trước công ty, cách quán nước mía khoảng 20m, liền lao ra chặn đường. Bị ngăn cản, kẻ gian cùng phương tiện và bé G. ngã sõng xoài trên đường. Những người dân xung quanh cùng lao ra, hỗ trợ anh P. bắt kẻ trộm và gọi công an đến xử lý.

Phẫn nộ nghi can trộm điện thoại kéo lê bé gái 15m ở TP.HCM - Ảnh 2
Hai chân của cháu G. bị trầy xước khắp nơi và đi lại khó khăn do bị kéo lê trên đường. Ảnh: Dân Việt

 

Kẻ gian tên Đinh Hoàng N. (48 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và trong túi quần có điện thoại của chị Y. Ghi nhận của phóng viên, hai chân của cháu G. bị trầy xước khắp nơi và đi lại khó khăn do bị kéo lê trên đường.

Trong tối 3/4, công an tiến hành dựng lại hiện trường, lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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