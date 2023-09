Theo Tiền Phong, quá trình điều tra và từ lời khai của nghi can, Công an tỉnh Bình Dương hiện đang xác minh lời khai của nghi phạm. Bước đầu đã có kết quả. Cụ thể, vào năm 2020, chị L.T.M. (30 tuổi, ngụ Bình Dương) đến làm kế toán tại Công ty TNHH Vinh Nhuận do ông Yang Zhong Wu.

Cuối năm 2022 (thời điểm Tết nguyên đán), Yang Zhong Wu về Trung Quốc, sau đó quay lại thì phát hiện hàng trong kho của công ty bị thất thoát nhiều. Ầm thầm theo dõi, Yang Zhong Wu phát hiện chị M. lập ra công ty khác có tên tương tự như tên công ty của mình để chiếm đoạt tài sản.