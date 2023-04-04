Nóng: Giám đốc người Trung Quốc khai lý do sát hại nữ kế toán ở Bình Dương

Xã hội 04/04/2023 21:04

Đối tượng khai nữ kế toán đã lập công ty riêng giống với công ty mình để chiếm đoạt tài sản nên tức giận và ra tay sát hại nạn nhân. Lời khai của nghi phạm vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh để làm rõ.

Theo Tiền Phong, quá trình điều tra và từ lời khai của nghi can, Công an tỉnh Bình Dương hiện đang xác minh lời khai của nghi phạm. Bước đầu đã có kết quả. Cụ thể, vào năm 2020, chị L.T.M. (30 tuổi, ngụ Bình Dương) đến làm kế toán tại Công ty TNHH Vinh Nhuận do ông Yang Zhong Wu.

Cuối năm 2022 (thời điểm Tết nguyên đán), Yang Zhong Wu về Trung Quốc, sau đó quay lại thì phát hiện hàng trong kho của công ty bị thất thoát nhiều. Ầm thầm theo dõi, Yang Zhong Wu phát hiện chị M. lập ra công ty khác có tên tương tự như tên công ty của mình để chiếm đoạt tài sản.

Khi phát hiện vụ việc, Yang Zhong Wu nhiều lần nói chuyện với chị M. để xử lý hậu quả nhưng không có kết quả.

Cũng theo Pháp Luật TP HCM, phát hiện điều này, Yang Zhong Wu đã nhiều lần hỏi nữ kế toán nhưng người này không thừa nhận. Sau đó, Yang Zhong Wu đã thuê một kế toán vào công ty để kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của công ty.

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Nóng: Giám đốc người Trung Quốc khai lý do sát hại nữ kế toán ở Bình Dương - Ảnh 2

Số tiền gần 800 triệu đồng nghi phạm đem theo trên đường bỏ trốn. Ảnh: Pháp Luật TP HCM

Đáng chú ý, trước khi ra tay sát hại nữ kế toán vài giờ, Yang Zhong Wu đã đến một ngân hàng rút khoảng 800 triệu đồng (số tiền thu giữ khi bắt giữ Yang Zhong Wu).

Những lời khai của Yang Zhong Wu vẫn đang tiếp tục được cơ quan điều tra xác minh làm rõ, chưa thể khẳng định lời khai này là đúng hay không.

Trước đó, theo thông tin tiết lộ, Yang Zhong Wu là giám đốc công ty V. Người này chính là nghi phạm ra tay sát hại dã man chị Lý Thị M (sinh năm 1993), là kế toán của công ty này.

Khoảng gần 17 giờ (ngày 29-3), Yang Zhong Wu và chị M ngồi nói chuyện trong phòng làm việc.

Sau đó, hai người xảy ra tranh cãi, tiếp đó chị M quỳ xuống cầu xin giám đốc.

Tuy nhiên, Yang Zhong Wu không tha mà đã dùng tay khóa cổ, khống chế chị M rồi đánh túi bụi. Hai bên giằng co trong phòng một thời gian ngắn.

Nóng: Giám đốc người Trung Quốc khai lý do sát hại nữ kế toán ở Bình Dương - Ảnh 3

Công an đã có buổi làm việc cập nhật thông tin mới nhất. Ảnh: Tiền Phong

Tiếp đó, Yang Zhong Wu kẹp cổ chị M kéo đến bồn rửa tay để lấy con dao để trên kệ. Lúc này, chị M vùng thoát ra được định bỏ chạy nhưng Yang Zhong Wu đuổi theo tiếp tục khống chế.

Cuối cùng, Yang Zhong Wu kẹp cổ, kéo chị M vào phòng vệ sinh rồi ra tay sát hại dã man nạn nhân.

Nạn nhân thời điểm bị giết đang mang thai đứa con đầu lòng khoảng 8 tuần tuổi.

Để dễ dàng trốn tránh sự truy đuổi của cơ quan công an, Yang Zhong Wu đã giấu xe ô tô bán tải vào rừng cao su, rồi bắt xe khách đi lên tỉnh Gia Lai ngay trong đêm.

Sau đó, nghi phạm đã bị công an phường Phù Đổng (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bắt giữ khi đang mua quần áo trong một cửa hàng thời trang vào đêm ngày 30-3 (sau hơn 25 giờ đồng hồ gây án).

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