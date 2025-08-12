Xôi là món ăn sáng quen thuộc của người Việt, nhưng ăn mỗi ngày có tốt không?

Dinh dưỡng 12/08/2025 05:00

Xôi là món ăn sáng quen thuộc của người Việt. Nhưng liệu ăn xôi buổi sáng có thực sự tốt cho sức khỏe?

Xôi là món ăn quen thuộc, nhiều người lựa chọn để ăn sáng bởi tính tiện lợi vì có thể cầm trên tay, không bất tiện như đồ ăn kèm nước. Ngoài ra, xôi có giá thành rẻ hơn các món ăn sáng khác, ăn nhiều no lâu nên người lao động thường xuyên sử dụng.

Xôi là món ăn sáng quen thuộc của người Việt, nhưng ăn mỗi ngày có tốt không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của việc ăn xôi buổi sáng

Xôi là một món ăn sáng phổ biến trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Không chỉ có hương vị thơm ngon, món ăn này còn có giá trị dinh dưỡng dồi dào. Xôi nấu từ gạo nếp nên chứa nhiều tinh bột. Đây là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng giúp duy trì các hoạt động của cơ thể. Đặc biệt, tinh bột lại có nguồn cung cấp năng lượng chính cho não bộ nên ăn xôi bữa sáng giúp nâng cao hiệu quả học tập và làm việc.

Xôi mặn thường gồm xôi ăn kèm với ruốc chà bông, giò, chả, trứng… Những thực phẩm này cung cấp chất đạm, chất béo và nhiều thành phần dưỡng chất quan trọng khác (vitamin B12, vitamin D, canxi, sắt, kẽm…) cho cơ thể. Các loại xôi nấu kèm đậu, đỗ còn cung cấp cả chất xơ, chất béo lành mạnh, đạm thực vật...

Xôi là món ăn sáng quen thuộc của người Việt, nhưng ăn mỗi ngày có tốt không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi ăn xôi vào buổi sáng, chúng ta sẽ có cảm giác no lâu. Tinh bột phức hợp trong xôi giúp chúng ta giảm cảm giác đói, từ đó hạn chế ăn vặt. Đây chính là bí quyết của việc duy trì cân nặng.

Những đối tượng không nên ăn xôi thường xuyên 

Người thừa cân, béo phì: Do gạo nếp có hàm lượng tinh bột và năng lượng tương đương với cơm trắng, đặc biệt nếu bạn thường thích ăn xôi cùng các loại thức ăn kèm theo như trứng, thịt, xúc xích… thì sẽ càng khiến tình trạng béo phì gia tăng. Do đó, những người thừa cân, béo phì nên hạn chế ăn xôi.

Bệnh nhân tiểu đường: Gạo nếp sau khi vào dạ dày sẽ nhanh chóng được hấp thụ và chất chứa trong đó là tinh bột. Nếu người bệnh tiểu đường ăn quá nhiều thì đường huyết sau bữa ăn sẽ tăng nhanh trong thời gian ngắn và không thể kiểm soát được.

Xôi là món ăn sáng quen thuộc của người Việt, nhưng ăn mỗi ngày có tốt không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người có vết thương bị mưng mủ: Những vết thương hở, đặc biệt khi bị viêm sẽ rất lâu lành. Nếu ăn thức ăn dẻo, khó tiêu, nóng như xôi và các thức ăn từ gạo nếp khác sẽ càng làm tình trạng nặng thêm có thể gây mưng mủ. Vì vậy những người mới phẫu thuật, người có vết thương bị sưng viêm nên kiêng thức ăn này và chỉ ăn lại khi các tổn thương đã lành và bình thường trở lại.

Người mới phục hồi bệnh: Sau khi khỏi bệnh nặng, cơ thể tương đối yếu, lúc này cần ăn nhiều thức ăn lỏng bổ dưỡng để dạ dày từ từ phục hồi, nếu ăn nhiều thức ăn làm từ gạo nếp thì gánh nặng cho cơ thể, khó tiêu hóa và khiến cơ thể suy nhược hơn.

Từ khóa:   ăn xôi đúng cách ai không nên ăn xôi dinh dưỡng

