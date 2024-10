Ăn xôi buổi sáng tiện lợi và ngon miệng nhưng lại 'đại kỵ' với 5 nhóm người này vì 'hại đủ đường'

Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ là thành phần dinh dưỡng quan trọng khác trong xôi. Trong 100 gam gạo nếp, có khoảng 1 gam chất xơ không hòa tan. Chất xơ giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp cơ thể no lâu và bổ sung năng lượng cho ngày dài lao động. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em, khi cơ thể của họ đang phát triển và cần được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.

Tóm lại, ăn xôi vào bữa sáng là một món ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe nhờ vào thành phần dinh dưỡng phong phú như tinh bột, chất đạm và chất xơ. Việc bổ sung xôi vào chế độ ăn hàng ngày là một cách tốt để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể và giúp duy trì sức khỏe tốt.

Những người không nên ăn xôi

Bệnh nhân bị đau dạ dày: Xôi là thực phẩm thích hợp dành cho người bị đau dạ dày. Đặc biệt, ăn xôi vào buổi sáng càng khiến cho tình trạng tiêu hóa trở nên khó khăn hơn. Gạo nếp dù là thành phần lành tính nhưng khi chế biến thành xôi, đây lại là thực phẩm khó tiêu, dễ khiến tình trạng tăng acid dạ dày xảy ra, khiến người có các vấn đề về tiêu hóa dễ bị trào ngược, ợ hơi, ợ chua và khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Những người béo phì: Những người mập thường do khả năng hấp thu chất dinh dưỡng từ thực phẩm tốt hơn so với những người gầy. Do đó, nếu muốn giảm cân, bạn cần hạn chế lượng tinh bột dung nạp vào cơ thể, nhất là trong những món ăn làm từ gạo, nếp như xôi hay cơm. Thay vào đó là thưởng thức những bữa ăn sáng nhẹ nhàng và thêm một cốc nước ấm để giúp no bụng và đủ năng lượng cho cả một ngày nhé.

Bệnh nhân tiểu đường: Gạo nếp sau khi vào dạ dày sẽ nhanh chóng được hấp thụ và chất chứa trong đó là tinh bột. Nếu người bệnh tiểu đường ăn quá nhiều thì đường huyết sau bữa ăn sẽ tăng nhanh trong thời gian ngắn và không thể kiểm soát được.

Người bị mẩn ngứa, mề đay: Những người bị mẩn ngứa, mề đay cũng không nên ăn xôi nếp buổi sáng vì có thể bị dị ứng thực phẩm. Với những món ăn chế biến từ đồ nếp giúp no lâu vì chứa rất nhiều calo. Hơn nữa đây được xem là thực phẩm an toàn, không chứa hóa chất độc hại như nhiều món ăn khác. Tuy vậy, theo các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn nhiều vào buổi sáng và không quá 2 lần/tuần.

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân hậu phẫu hoặc có vết thương hở: Nếp là loại gạo có tính nóng, dẻo, dễ gây sưng và mưng mủ cho vết mổ cũng như các vết thương chưa lành miệng. Do đó, bệnh nhân vừa mới phẫu thuật hoặc những ai có vết thương hở không nên ăn những loại thực phẩm từ gạo nếp như chè, xôi.

Nên ăn xôi thế nào cho hợp lý?

Xôi là món ăn phổ biến được nhiều người yêu thích. Nếu như bạn không thuộc những nhóm người trên thì có thể lựa chọn xôi là món ăn hàng ngày.

Tuy nhiên các chuyên gia khuyên rằng bạn cần ăn xôi đúng cách để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo đó, các chuyên gia khuyên rằng mọi người nên ăn xôi với lượng vừa đủ và kết hợp với các thực phẩm khác để đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo sức khỏe, mọi người cần hạn chế số lần ăn xôi trong tuần. Chỉ nên ăn xôi không quá 2 lần/tuần và mỗi lần chỉ ăn với lượng vừa đủ. Để đảm bảo đủ dinh dưỡng, mọi người nên kết hợp xôi với các loại thực phẩm khác như thịt, đậu, trứng, rau cải để cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cho cơ thể.

Cuối cùng, nên ăn chậm và nhai kỹ trước khi nuốt để giúp thực phẩm được tiêu hóa dễ dàng hơn. Điều này cũng giúp tránh được tình trạng nghẹn và giảm nguy cơ táo bón.