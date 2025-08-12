Bước qua tháng 7 âm lịch, tuổi Hợi được Chính Quan chiếu cố nên thi cử, xuất ngoại, xin việc đều may mắn, như ý. Gặp chuyện khó khăn, tự mình biết hổng ở đâu thì đắp, rối ở đâu thì gỡ. Bạn là người tự lập, không thích trông cậy vào bất cứ ai nên chẳng ai có quyền được chê bạn cả.

Nhờ cục diện Thủy sinh Mộc, bản mệnh không cần phải khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền nhưng đi ra vẫn có bạn bè chơi cùng, được người khác tôn trọng. Cha mẹ bình an vô sự, chuyện trong nhà cứ đến tay bạn lo là thuận lợi như ý. Tiền bạc may mắn nhờ Tam Hội cục. Nhờ trời thương xót lại được cát tinh soi chiếu, cấp trên hết lòng hỗ trợ, nâng đỡ nên sự nghiệp của Hợi phất lên nhanh chóng, muốn khổ cũng chẳng được.

Con giáp tuổi Ngọ

Bước qua tháng 7 âm lịch, Chính Tài ghé thăm lúc này cho thấy con giáp tuổi Ngọ đang thu về tiền bạc. Đó là khi công sức của bạn được ghi nhận và những người làm thêm cũng có khoản thu cao hơn trước. Mộc Hỏa tương sinh giúp cho mọi mối quan hệ trong ngày đều diễn ra tốt đẹp, hài hòa, vui vẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên tài trợ vận giúp tài chính hanh thông, Ngọ có thể nhận được khoản thu phụ từ nghề tay trái. Có cơ hội đầu tư sinh lời, đặc biệt liên quan tới đất đai, nhà cửa. Tuy nhiên, nên xem xét kỹ các điều khoản trong hợp đồng ký kết làm ăn chung, mua bán đất đai.

Con giáp tuổi Tỵ

Bước qua tháng 7 âm lịch, người tuổi Tỵ có một ngày làm việc năng suất, Thiên Ấn báo hiệu sự nghiệp của bản mệnh khá thuận lợi. Mặc dù nhiệm vụ được giao không hề ít nhưng bản mệnh biết cân đối thời gian và phát huy tối đa năng lực cá nhân, giải quyết mọi việc rất hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc cũng sáng rõ. Các lĩnh vực mà bản mệnh đang theo đuổi đều được tiến hành suôn sẻ, đặc biệt là khi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Bạn nên tận dụng lợi thế hiện tại để tiến hành các kế hoạch tài chính quan trọng của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!