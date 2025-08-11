Trúng số độc đắc từ nay đến ngày 18/8/2025, tuổi Tỵ khá may mắn về mặt tiền bạc. Con giáp này nhận được những cơ hội kinh doanh, làm ăn thuận lợi. Có người may mắn còn trúng số nhưng chớ tin vào trò may rủi này nếu không sẽ sớm phải hối hận vì bỏ tiền vào những chỗ chẳng hề có tương lai.

Ngũ hành tương sinh che chở nên chuyện tình cảm của bản mệnh được cải thiện rõ rệt. Không những thế, tình yêu có thể giúp kết nối con giáp này với những mối quan hệ mới đáng quý và hữu ích cho sự phát triển cá nhân.

Với những người làm công ăn lương, tài khoản có những khoản tiền lớn đổ về, đây thực sự là thành quả từ việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, mặt trái của nó là khối lượng công việc quá lớn, đây cũng là gánh nặng ảnh hưởng đến sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần của con giáp này.

Con giáp tuổi Dậu

Trúng số độc đắc từ nay đến ngày 18/8/2025, tác động của Tam Hợp, người tuổi Dậu thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Bạn có thể chinh phục lòng tin của mọi người nhờ có sự quyết đoán. Trong ngày hôm nay, thậm chí bạn trở thành người đưa tập thể vươn tới thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn đang nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn đấy. Dù làm việc ở vị trí nào, khi có ý định phê bình ai, bản mệnh cũng nên sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn, tránh gây mất lòng người khác.

Hỏa khắc Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá hài hòa, nguyên nhân có thể là vì bạn luôn áp đặt suy nghĩ của mình và bắt con trẻ nghe theo. Nếu muốn cải thiện tình hình, hãy học cách nói chuyện ngang hàng với con.

Con giáp tuổi Thìn

Trúng số độc đắc từ nay đến ngày 18/8/2025, tuổi Thìn có điềm báo chẳng lành. Con giáp này dễ bị tiểu nhân lợi dụng khiến cho uy tín giảm sút đáng kể, công việc trì trệ và đánh mất lòng tin của cấp trên đối với mình. Hãy tỉnh táo và đừng quá tin tưởng vào bất cứ ai để có thể tránh mắc bẫy mà kẻ xấu.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nếu luôn giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực hơn thì cơ hội sẽ không bao giờ rời khỏi tuổi Thìn. Bản mệnh cũng có thể tham gia vào các hoạt động cộng đồng giúp có thêm nhiều trải nghiệm thú vui trong ngày. Tuổi Thìn cũng có thể thực hiện những dự định riêng tư của mình lúc này.

Tuy nhiên bản mệnh sẽ cần phải hoàn thành hết công việc được giao, chứ đừng vì ham vui mà đến cuối ngày nhìn lại một số nhiệm bị bỏ quên mà cảm thấy chán nản. Vận trình tình duyên cũng khá ổn định, mặc dù có xảy ra vài xung đột nhỏ nhưng mọi thứ đều được giải quyết nhanh chóng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!