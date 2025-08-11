Trong 3 ngày giữa tuần (13, 14, 15 tháng 8), 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trong 3 ngày giữa tuần (13, 14, 15 tháng 8), cục diện lục hợp giúp cho vận trình của tuổi Mão có phần suôn sẻ hơn. Tuy nhiên chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng. Người độc thân được nhiều người khác phái để ý tới bởi tấm lòng lương thiện, luôn lo lắng và chăm sóc cho mọi người.

Những người đã có đôi thì sống trong những phút hạnh phúc ngập tràn. Yêu và được yêu, cả con giáp này và đối phương đều không ngần ngại bày tỏ tình yêu và chia sẻ thẳng thắn những tâm sự trong lòng với đối phương. Tuổi Mão cảm nhận được sự thôi thúc của cảm xúc và chỉ mong ở bên đối phương mãi thôi.

Trong 3 ngày giữa tuần (13, 14, 15 tháng 8), người tuổi Thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng. Dưới tác động tích của của Nhị Hợp, bạn lại càng dễ dàng tiếp thu ý kiến của mọi người hơn, giúp công việc cũng tiến triển thuận lợi hơn nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội làm việc tổn hại đến bạn nữa. Vì vậy, hãy cảnh giác với những đối tượng nhờ vả mình nhé.

Con giáp tuổi Sửu

Trong 3 ngày giữa tuần (13, 14, 15 tháng 8), tuổi Sửu được quý nhân phù trợ, mang đến cơ hội đầu tư để bản mệnh phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, con giáp này lại gặp khá nhiều khó khăn và trở ngại trong hành trình thực hiện những mục tiêu của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu, đôi khi sẽ tốt hơn nếu như tuổi Sửu và đối phương dành khoảng thời gian riêng tư cho mỗi người. Điều này không làm mối quan hệ trở nên xa cách mà còn giúp đôi bên cảm thấy thoải mái vì có thời gian làm những việc mình thích, theo đuổi đam mê riêng của mình mà không phải lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!