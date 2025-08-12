Đêm 11/8, ông Lương Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) - xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến cháu bé 6 tuổi tử vong tại chỗ, 7 cháu bé khác bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 11/8, ông Lương Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) - xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến cháu bé 6 tuổi tử vong tại chỗ, 7 cháu bé khác bị thương.

Cụ thể, khoảng 20h cùng ngày, tại nhà văn hoá thôn Làng Chạng của xã tổ chức văn nghệ, nhiều người dân cùng các cháu nhỏ ra xem chương trình ca nhạc.

"Tới khoảng hơn 20h, một nam tài xế điều khiển ô tô bất ngờ lùi vào trong sân nhà văn hoá trúng đám đông đang xem ca nhạc khiến 7 cháu nhỏ bị thương, 1 cháu bé khoảng 6 tuổi tử vong. Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc", ông Thu nói.

Cũng theo lãnh đạo xã Phong Dụ Thượng, hiện 7 cháu nhỏ bị thương đã được đưa ra trung tâm y tế để điều trị, cảnh sát đang làm việc với tài xế ô tô. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 8 người thương vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, một vụ tai nạn tương tự xảy ra vào ngày 11/8, tại đường vòng Cầu Niệm (phường An Biên, TP Hải Phòng) xảy ra va chạm giữa mô tô BKS 15K1-x59.xx do anh P.V.T (SN 1981, xã Vĩnh Thịnh, TP Hải Phòng) chở vợ là N.T.H (SN 1984) và ô tô tải BKS 15H-x11.xx do anh P.B.T (SN 1994, xã Hoàng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) điều khiển, cùng lưu thông hướng cầu Niệm - ngã 3 Cầu Niệm.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị H tử vong tại chỗ, anh T bị thương được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu xác định, lái xe ô tô tải không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

