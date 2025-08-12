Nước mía ngọt mát ngày hè nhưng lại đại kỵ với những nhóm người này

Nước mía là thức uống giải nhiệt tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, nước mía còn có thể giúp giảm cân nhờ vào việc hỗ trợ cung cấp năng lượng đầy đủ cho cơ thể. Vậy uống nước mía mỗi ngày có tốt không?

Nước mía không chỉ giúp giải nhiệt trong mùa hè mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà ít người biết đến:

Ngăn chặn ung thư: Flavonoid trong nước mía có khả năng ngăn chặn sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra, các thành phần khác như canxi, kali, magie, mangan và sắt cũng hỗ trợ trong việc ngăn chặn ung thư.

Hỗ trợ tiêu hóa và chống táo bón: Kali trong nước mía giúp cân bằng độ pH trong dạ dày, thúc đẩy hệ tiêu hóa và giúp ngăn chặn sỏi thận.

Ảnh minh họa: Internet

Điều chỉnh đường huyết: Mặc dù nước mía có lượng đường lớn, nhưng đây là đường tự nhiên, có thể giúp kiểm soát đường huyết nếu bạn sử dụng với liều lượng phù hợp.

Những người không nên uống nước mía

Người mắc bệnh tiểu đường

Nước mía chứa hàm lượng đường tự nhiên cao, chủ yếu là sucrose, fructose và glucose. Khi uống nước mía, các loại đường này nhanh chóng được hấp thụ vào máu, có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, gây nguy hiểm cho người bị tiểu đường.

Lượng đường trong máu cao không kiểm soát cũng có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường như bệnh tim mạch, đột quỵ, tổn thương thần kinh, suy thận, mù lòa... Do đó, bệnh nhân tiểu đường tuyệt đối không nên uống nước mía.

Ảnh minh họa: Internet

Người có hệ tiêu hóa kém

Nước mía có tính hàn, dễ gây lạnh bụng, tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu,... Vì vậy, những người có hệ tiêu hóa kém, thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa nên tránh uống nước mía.

Ngoài ra, nước mía thường được ép và bán ở các quán vỉa hè, không đảm bảo vệ sinh. Điều này làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt là đối với những người có hệ tiêu hóa kém, dễ bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn gây bệnh.

Người bị bệnh thận

Nước mía chứa nhiều đường và các chất khác, khi vào cơ thể sẽ tạo gánh nặng cho thận trong quá trình lọc và đào thải. Điều này có thể làm suy giảm chức năng thận và làm bệnh tiến triển nặng hơn.

Ngoài ra, nước mía chứa một lượng lớn kali. Đối với người bị bệnh thận, đặc biệt là suy thận, khả năng lọc và đào thải kali của thận bị suy giảm. Việc tiêu thụ quá nhiều kali có thể dẫn đến tình trạng tăng kali máu, gây ra các triệu chứng như yếu cơ, rối loạn nhịp tim, thậm chí là ngừng tim.