Nước mía ngọt mát ngày hè nhưng lại đại kỵ với những nhóm người này

Dinh dưỡng 12/08/2025 04:00

Nước mía là thức uống quen thuộc giúp giải khát hiệu quả trong ngày hè. Tuy nhiên, để an toàn sức khỏe thì những đối tượng sau không nên uống nước mía nhé!

Nước mía là thức uống giải nhiệt tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, nước mía còn có thể giúp giảm cân nhờ vào việc hỗ trợ cung cấp năng lượng đầy đủ cho cơ thể. Vậy uống nước mía mỗi ngày có tốt không? 

Nước mía ngọt mát ngày hè nhưng lại đại kỵ với những nhóm người này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của việc uống nước mía

Nước mía không chỉ giúp giải nhiệt trong mùa hè mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà ít người biết đến:

Thải độc gan: Nước mía chứa vitamin C, phenolic và flavonoid giúp giải độc gan, kháng viêm, kháng virus và ngăn ngừa dị ứng, hỗ trợ sức khỏe gan.

Ngăn chặn ung thư: Flavonoid trong nước mía có khả năng ngăn chặn sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra, các thành phần khác như canxi, kali, magie, mangan và sắt cũng hỗ trợ trong việc ngăn chặn ung thư.

Hỗ trợ tiêu hóa và chống táo bón: Kali trong nước mía giúp cân bằng độ pH trong dạ dày, thúc đẩy hệ tiêu hóa và giúp ngăn chặn sỏi thận.

 

Nước mía ngọt mát ngày hè nhưng lại đại kỵ với những nhóm người này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều chỉnh đường huyết: Mặc dù nước mía có lượng đường lớn, nhưng đây là đường tự nhiên, có thể giúp kiểm soát đường huyết nếu bạn sử dụng với liều lượng phù hợp.

Những người không nên uống nước mía 

Người mắc bệnh tiểu đường

Nước mía chứa hàm lượng đường tự nhiên cao, chủ yếu là sucrose, fructose và glucose. Khi uống nước mía, các loại đường này nhanh chóng được hấp thụ vào máu, có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, gây nguy hiểm cho người bị tiểu đường.

Lượng đường trong máu cao không kiểm soát cũng có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường như bệnh tim mạch, đột quỵ, tổn thương thần kinh, suy thận, mù lòa... Do đó, bệnh nhân tiểu đường tuyệt đối không nên uống nước mía. 

Nước mía ngọt mát ngày hè nhưng lại đại kỵ với những nhóm người này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người có hệ tiêu hóa kém

Nước mía có tính hàn, dễ gây lạnh bụng, tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu,... Vì vậy, những người có hệ tiêu hóa kém, thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa nên tránh uống nước mía.

Ngoài ra, nước mía thường được ép và bán ở các quán vỉa hè, không đảm bảo vệ sinh. Điều này làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt là đối với những người có hệ tiêu hóa kém, dễ bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn gây bệnh.

Người bị bệnh thận

Nước mía chứa nhiều đường và các chất khác, khi vào cơ thể sẽ tạo gánh nặng cho thận trong quá trình lọc và đào thải. Điều này có thể làm suy giảm chức năng thận và làm bệnh tiến triển nặng hơn.

Ngoài ra, nước mía chứa một lượng lớn kali. Đối với người bị bệnh thận, đặc biệt là suy thận, khả năng lọc và đào thải kali của thận bị suy giảm. Việc tiêu thụ quá nhiều kali có thể dẫn đến tình trạng tăng kali máu, gây ra các triệu chứng như yếu cơ, rối loạn nhịp tim, thậm chí là ngừng tim.

Mùa hè nắng nóng uống nước mía nhiều có tốt không? Cần lưu ý những gì?

Mùa hè nắng nóng uống nước mía nhiều có tốt không? Cần lưu ý những gì?

Theo các chuyên gia sức khỏe, uống quá nhiều có thể gây hại cho cơ thể bạn nhiều hơn là có lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   nước mía công dụng của nước mía ai không nên uống nước mía

TIN MỚI NHẤT

Nước mía ngọt mát ngày hè nhưng lại đại kỵ với những nhóm người này

Nước mía ngọt mát ngày hè nhưng lại đại kỵ với những nhóm người này

Dinh dưỡng 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (12/8/2025), 3 con giáp cứ ra đường là Phúc tinh lẫn Thần Tài nâng đỡ, tiền bạc đếm không xuể, nhà xe chờ sẵn

Cuối ngày hôm nay (12/8/2025), 3 con giáp cứ ra đường là Phúc tinh lẫn Thần Tài nâng đỡ, tiền bạc đếm không xuể, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đưa con đi ăn tiệc, bỗng một người phụ nữ lao đến xin vài sợi tóc của con trai khiến tôi hoảng sợ hoang mang

Đưa con đi ăn tiệc, bỗng một người phụ nữ lao đến xin vài sợi tóc của con trai khiến tôi hoảng sợ hoang mang

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Ngày gần đất xa trời, người phụ nữ bố tôi muốn gặp lần cuối không phải là mẹ tôi mà là một người hoàn toàn xa lạ

Ngày gần đất xa trời, người phụ nữ bố tôi muốn gặp lần cuối không phải là mẹ tôi mà là một người hoàn toàn xa lạ

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy hai bóng người ôm nhau nhau giữa phòng khách

Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy hai bóng người ôm nhau nhau giữa phòng khách

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Nhân tình của chồng hí hửng báo tin có thai, tôi hẹn gặp rồi đưa một bức ảnh khiến cô ta câm nín tức nghẹn

Nhân tình của chồng hí hửng báo tin có thai, tôi hẹn gặp rồi đưa một bức ảnh khiến cô ta câm nín tức nghẹn

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Chồng đi biệt tăm 4 năm rồi bất ngờ trở về đưa một hộp đầy vàng rồi nói một câu khiến tôi kinh hồn bạc vía

Chồng đi biệt tăm 4 năm rồi bất ngờ trở về đưa một hộp đầy vàng rồi nói một câu khiến tôi kinh hồn bạc vía

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước
Lao vào khách sạn đánh ghen chồng ngoại tình, tôi chết đứng khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Lao vào khách sạn đánh ghen chồng ngoại tình, tôi chết đứng khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Tâm sự 6 giờ 14 phút trước
Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước
Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu một tháng và sự thật khiến tôi bất ngờ

Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu một tháng và sự thật khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đứt cáp treo ở khu nghỉ dưỡng, 8 người bị thương và 13 người khác phải bám víu để giữ mạng sống giữa địa hình hiểm trở

Đứt cáp treo ở khu nghỉ dưỡng, 8 người bị thương và 13 người khác phải bám víu để giữ mạng sống giữa địa hình hiểm trở

Bảo vệ kể lại phút lao ra cứu cô gái bị người đàn ông xăm trổ hành hung

Bảo vệ kể lại phút lao ra cứu cô gái bị người đàn ông xăm trổ hành hung

Tử vi thứ Ba 12/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 12/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 lợi ích bất ngờ khi ăn trứng gà vào bữa sáng mà không phải ai cũng biết

4 lợi ích bất ngờ khi ăn trứng gà vào bữa sáng mà không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả có mùi thơm nức mũi lại là "kho vitamin C" cực tốt cho sức khỏe

Không ngờ loại quả có mùi thơm nức mũi lại là "kho vitamin C" cực tốt cho sức khỏe

Nước ép dưa mát lạnh ngày hè nhưng 5 nhóm người không nên uống

Nước ép dưa mát lạnh ngày hè nhưng 5 nhóm người không nên uống

Cơ thể sẽ thay đổi như thế nào nếu thường xuyên ăn đậu bắp?

Cơ thể sẽ thay đổi như thế nào nếu thường xuyên ăn đậu bắp?

Nước dừa ngọt mát ngày hè nhưng "đại kỵ" với 3 nhóm người này

Nước dừa ngọt mát ngày hè nhưng "đại kỵ" với 3 nhóm người này

Nhãn đang vào mùa ngọt ngào và mọng nước nhưng có thể cực hại với 3 đối tượng này

Nhãn đang vào mùa ngọt ngào và mọng nước nhưng có thể cực hại với 3 đối tượng này