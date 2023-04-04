Khách ngoại quốc trèo lan can nhảy lầu tại sân bay nội bài đã không qua khỏi

Xã hội 04/04/2023 20:10

Sau khi nhảy ở lan can tầng 3, khu vực công cộng, gần thang máy trong nhà ga T2, nhảy xuống tầng 1, hành khách này đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, không qua khỏi.

Theo VietNamNet, lãnh đạo Bệnh viện Bắc Thăng Long cho biết, trường hợp hành khách nhảy từ tầng 3 xuống đất tại sân bay Nội Bài được đưa vào viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện.

“Chúng tôi cũng đã thực hiện cấp cứu theo phác đồ nhưng không kết quả. Bệnh viện đã làm thủ tục chuyển xuống nhà đại thể của bệnh viện”, lãnh đạo Bệnh viện Bắc Thăng Long thông tin.

Bệnh viện này đang phối hợp với lực lượng công an giải quyết.

Khách ngoại quốc trèo lan can nhảy lầu tại sân bay nội bài đã không qua khỏi - Ảnh 1
Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài phát hiện 1 hành khách quốc tịch Thái Lan có hành vi trèo qua lan can tầng 3, khu vực công cộng, gần thang máy trong nhà ga T2, nhảy xuống tầng 1 và bị thương. Ảnh: VOV

 

Khách ngoại quốc trèo lan can nhảy lầu tại sân bay nội bài đã không qua khỏi - Ảnh 2

Ngay lập tức lực lượng y tế khẩn nguy Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã chuyển bệnh nhân đi cấp cứu tại Bệnh viên Bắc Thăng Long. Ảnh: VOV

Vụ việc đã được Cảng HKQT Nội Bài bàn giao cho Đồn Công an Nội Bài và cơ quan quản lý nhà nước tại Cảng tiếp nhận xác minh, làm rõ. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Cũng theo Zing, trước đó, lúc 13h25 ngày 4/4, Trung tâm An ninh hàng không sân bay Nội Bài phát hiện một hành khách quốc tịch Thái Lan có hành vi trèo qua lan can tầng 3 của nhà ga quốc tế T2 sân bay Nội Bài. Người này đã tự ý nhảy xuống tầng 1 và bị thương.

Ngay sau đó, lực lượng y tế khẩn nguy của sân bay Nội Bài đã chuyển bệnh nhân đi cấp cứu. Vụ việc đã được sân bay Nội Bài bàn giao cho Đồn Công an Nội Bài và cảng vụ hàng không tiếp nhận xác minh, làm rõ.

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