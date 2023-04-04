Mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người đàn ông bị nhóm người dùng dao chém dã man.

Cụ thể, thông tin từ Zing cho hay, ngày 4/4, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội, đang điều tra vụ người đàn ông ở thôn Độc Lập, xã La Phù bị nhóm thanh niên chém lìa tay.

Theo lãnh đạo xã La Phù, sự việc xảy ra chiều 3/4, tại thôn Độc Lập, xã La Phù. Nạn nhân là ông N.H.M, người địa phương.

"Sau khi nhận tin báo, tôi đã trực tiếp xuống hiện trường. Nạn nhân lúc đó đã được gia đình đưa đi cấp cứu", lãnh đạo UBND xã La Phù xác nhận.

Ảnh cắt từ clip. Ảnh: Internet

Cũng theo Tuổi Trẻ, theo nội dung đoạn clip, nhóm khoảng bốn người bịt khẩu trang, đội mũ, trùm kín đầu, cầm theo dao xô xát với một người đàn ông cầm xẻng.

Lúc này có một phụ nữ chạy tới can ngăn nhóm người này nhưng bất thành.

Khi người đàn ông cầm xẻng đi lùi, bị ngã, bốn người này xông vào chém tới tấp khiến nạn nhân đứt lìa cánh tay phải.

Sau khi gây án, nhóm này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-rung-ong-nguoi-an-ong-xo-xat-voi-nhom-thanh-nien-bi-chem-lia-tay-569517.html