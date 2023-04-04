Cáo trạng thể hiện Dũng và chị Đ.T.H.D (SN 1975; ngụ quận 8) sống chung với nhau như vợ chồng tại phường 15, quận 8.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, ngày 4-4, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1972; ngụ quận 8, TP HCM) về tội "Giết người".

Dũng lấy một cây kéo bằng kim loại giấu trước bụng rồi đi bộ về nhà tìm chị D. Đến nhà, Dũng không thấy chị D., chỉ gặp một phụ nữ hàng xóm đang ngồi ăn cơm.

Vào khoảng 20 giờ ngày 17-7-2021, Dũng (đang ở nhà mẹ ruột, cùng phường 15, quận 8) gọi điện cho chị D. thì nghi ngờ Tiếng (SN 1990) đang trong phòng chị D.

Bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Người Lao Động

Dũng đi lên lầu kiểm tra. Anh Tiếng thấy Dũng liền mặc quần đùi và chạy từ phòng của Dũng ra ban công.

Dũng lấy kéo đâm nhiều nhát vào tình địch. Tiếng tháo chạy xuống lầu, Dũng tiếp tục đuổi theo và đâm nhiều nhát vào lưng. Nạn nhân chết sau khi đi được tới bờ kè sông.

Chưa dừng lại, Dũng còn quay lại dùng hung khí tấn công chị D. trước khi đến công an tự thú.

Theo Người Đưa Tin, bị cáo Dũng bị bắt, bị khởi tố, truy tố về tội Giết người, có khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình.

Ngay bị áp giải ra tòa, Dũng không tỏ ra sợ hãi mà sắc mặt luôn giữ vẽ bình thản. Dũng khai vì tức giận chuyện chị D. đang là vợ mình, lại đem lòng thương người khác nên không kiểm soát được hành vi.

Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, Dũng từ chối. Ảnh: Người Đưa Tin

Dũng thừa nhận đã gây ra cái chết cho hai nạn nhân nêu trên, nhưng bị cáo cho biết không hối hận về việc làm của mình.

Với hành vi tàn ác của mình, bị cáo Dũng bị đại diện VKSND Tp.HCM đề nghị mức án cao nhất.

Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, Dũng từ chối.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định, hành vi phạm tội của Dũng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác là thứ quý giá nhất được pháp luật bảo vệ, gây đau thương mất mát cho gia đình hai nạn nhân.

Xét bị cáo Dũng không còn khả năng cải tạo để trở thành người tốt, cần thiết cách ly bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới đủ tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

Từ các nhận định nêu trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Dũng tử hình về tội Giết người.