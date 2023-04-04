Cụ thể, ngày 31/3, Hiếu lái xe vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để đón người bệnh chuyển tuyến đưa về Hà Nội. Khi ra tới cổng bệnh viện, anh dừng xe vào cửa hàng cung cấp oxy gần đó để đổi bình.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, sau khi vết thương ở đầu và tay đã tạm ổn định, anh Đặng Xuân Hiếu (25 tuổi, trú tại Hà Nội), lái xe của chuyến xe cứu thương 0 đồng bị cháy tại Điện Biên, đã chia sẻ về tai nạn bất ngờ này.

"Bệnh nhân phải thở oxy, hành trình xuống Hà Nội đường dài nên tôi đổi sang bình oxy to hơn. Dù đã kiểm tra lượng khí oxy và đồng hồ, nhưng khi tôi thay bình nhỏ sang bình to thì bình bất ngờ phát nổ. Một tiếng nổ inh tai khiến tôi bị choáng váng. Theo phản xạ, tôi chạy ra sau mở chốt cửa xe đang bốc cháy để cứu bệnh nhân và người nhà đang ở trong", người lái xe này chia sẻ.

Tài xế lái xe trong vụ tai nạn. Ảnh: VietNamNet

Lúc mở cửa xe, hơi nóng, lửa ở bên trong khiến anh hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng mở chốt cáng để kéo người bệnh ra ngoài. Sau khi cửa xe được mở, người chồng bệnh nhân thoát ra được và cùng Hiếu kéo cáng ra ngoài. Lúc này, lửa đã bao trùm chiếc xe. Lái xe Hiếu bị bỏng ở cẳng tay và cháy xém tóc và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi tai nạn xảy ra, xe có 7 người bao gồm 1 bác sĩ, lái xe, vợ chồng bệnh nhân Lò Thị D, hai người nhà và một người phụ nữ. Bệnh nhân là sản phụ mới sinh con được 20 ngày. Sau tai nạn, chị D. bị bỏng nặng.

Đặng Xuân Hiếu và chiếc xe cứu thương vận chuyển người bệnh miễn phí. Anh đã có hơn 3 năm rong ruổi trên các chuyến xe thiện nguyện. Ảnh: Zing

Hiếu tâm sự: “Khoảnh khắc xe bốc cháy diễn ra quá nhanh. Hình ảnh clip cho thấy chỉ có vài giây để cứu người. Dù người nhà bệnh nhân không trách, nhưng bản thân tôi thấy rất tiếc nuối vì tai nạn đã xảy ra".

Theo một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, sản phụ Lò Thị D. vẫn trong trạng thái sốc bỏng và đang được điều trị tích cực.

Theo chia sẻ của nam thanh niên này, nhóm thiện nguyện của anh gồm 5 xe, trong đó, 2 chiếc được đặt tại Hà Nội chuyên chở bệnh nhân nghèo đã qua đời hoặc bệnh viện trả về do không còn cơ hội cứu chữa.

Ba chiếc xe khác được đặt tại xã Tân Thành (huyện Bắc Quang, Hà Giang) chuyên dùng để chuyển tuyến các bệnh nhân nghèo, dân tộc thiểu số từ tỉnh về các bệnh viện trung ương tại Hà Nội điều trị, đưa các bệnh nhân không qua khỏi về quê nhà, phục vụ cấp cứu 24/24 trong phạm vi địa bàn.

Nữ sản phụ bị thương. Ảnh: Lao Động

Gần đây, hệ thống xe cứu thương 0 đồng mới sang tỉnh Điện Biên để mở mô hình cứu thương miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thì gặp tai nạn.

Theo Dân Trí trước đó, vào lúc hơn 10 giờ ngày 31/3, tại phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến chiếc xe cứu thương bị thiêu rụi, trơ khung sắt, một người bị bỏng nặng.

Bệnh nhân Lò Thị D (30 tuổi) mới sinh con được hơn 20 ngày và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên đã được Khoa cấp cứu bệnh viện kết nối xin cho 1 chuyến xe để chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Chị D bị mắc bệnh câm điếc bẩm sinh, sau khi sinh thì sức khỏe suy yếu nên gia đình đã cho nhập viện. Các bác sĩ chẩn đoán Lò Thị D nghi bị ung thư tuyến giáp.

Chồng bệnh nhân - người có mặt trong xe cho biết: “Cháy được 1 lúc thì mới mở được cửa xe, em mới kéo được vợ ra ngoài. Nếu mở được cửa xe ngay thì em đã cứu được vợ em rồi“.

Bà Hặc kể, Lò Văn Thắng - con trai bà - vốn chịu nhiều thiệt thòi vì sinh ra trong gia đình nghèo, bố thường xuyên bỏ đi. Bà Hặc một mình xoay sở nuôi Thắng và 2 người chị gái khôn lớn.

Bà cho biết: "Hôm trước (30.3), tôi vừa đi chợ Noong Bua mua cho con dâu 2 bộ quần áo mới để đi Hà Nội chữa bệnh, thế mà nó chưa được mặc thì đã cháy mất rồi". "Mong muốn duy nhất của em là mong các bác sĩ cứu vợ em để vợ khoẻ mạnh trở về, hai vợ chồng sẽ cùng nuôi con. Con em còn bé quá", Chồng sản phụ chia sẻ.