Vụ nữ sản phụ câm điếc chuyển viện trên xe cứu thương 0 đồng: Lái xe kể lại giây phút nổ bình oxy, bốc cháy kinh hoàng

Xã hội 04/04/2023 11:15

Sản phụ mới sinh con được 20 ngày, trong quá trình chuyển viện cấp cứu nghi ngờ ung thư lại gặp cảnh thương tâm này.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, sau khi vết thương ở đầu và tay đã tạm ổn định, anh Đặng Xuân Hiếu (25 tuổi, trú tại Hà Nội), lái xe của chuyến xe cứu thương 0 đồng bị cháy tại Điện Biên, đã chia sẻ về tai nạn bất ngờ này.

Cụ thể, ngày 31/3, Hiếu lái xe vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để đón người bệnh chuyển tuyến đưa về Hà Nội. Khi ra tới cổng bệnh viện, anh dừng xe vào cửa hàng cung cấp oxy gần đó để đổi bình.

"Bệnh nhân phải thở oxy, hành trình xuống Hà Nội đường dài nên tôi đổi sang bình oxy to hơn. Dù đã kiểm tra lượng khí oxy và đồng hồ, nhưng khi tôi thay bình nhỏ sang bình to thì bình bất ngờ phát nổ. Một tiếng nổ inh tai khiến tôi bị choáng váng. Theo phản xạ, tôi chạy ra sau mở chốt cửa xe đang bốc cháy để cứu bệnh nhân và người nhà đang ở trong", người lái xe này chia sẻ.

Vụ nữ sản phụ câm điếc chuyển viện trên xe cứu thương 0 đồng: Lái xe kể lại giây phút nổ bình oxy, bốc cháy kinh hoàng - Ảnh 1

 

Vụ nữ sản phụ câm điếc chuyển viện trên xe cứu thương 0 đồng: Lái xe kể lại giây phút nổ bình oxy, bốc cháy kinh hoàng - Ảnh 2
Tài xế lái xe trong vụ tai nạn. Ảnh: VietNamNet

Lúc mở cửa xe, hơi nóng, lửa ở bên trong khiến anh hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng mở chốt cáng để kéo người bệnh ra ngoài. Sau khi cửa xe được mở, người chồng bệnh nhân thoát ra được và cùng Hiếu kéo cáng ra ngoài. Lúc này, lửa đã bao trùm chiếc xe. Lái xe Hiếu bị bỏng ở cẳng tay và cháy xém tóc và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi tai nạn xảy ra, xe có 7 người bao gồm 1 bác sĩ, lái xe, vợ chồng bệnh nhân Lò Thị D, hai người nhà và một người phụ nữ. Bệnh nhân là sản phụ mới sinh con được 20 ngày. Sau tai nạn, chị D. bị bỏng nặng.

Vụ nữ sản phụ câm điếc chuyển viện trên xe cứu thương 0 đồng: Lái xe kể lại giây phút nổ bình oxy, bốc cháy kinh hoàng - Ảnh 3

Đặng Xuân Hiếu và chiếc xe cứu thương vận chuyển người bệnh miễn phí. Anh đã có hơn 3 năm rong ruổi trên các chuyến xe thiện nguyện. Ảnh: Zing

Hiếu tâm sự: “Khoảnh khắc xe bốc cháy diễn ra quá nhanh. Hình ảnh clip cho thấy chỉ có vài giây để cứu người. Dù người nhà bệnh nhân không trách, nhưng bản thân tôi thấy rất tiếc nuối vì tai nạn đã xảy ra".

Theo một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, sản phụ Lò Thị D. vẫn trong trạng thái sốc bỏng và đang được điều trị tích cực.

Theo chia sẻ của nam thanh niên này, nhóm thiện nguyện của anh gồm 5 xe, trong đó, 2 chiếc được đặt tại Hà Nội chuyên chở bệnh nhân nghèo đã qua đời hoặc bệnh viện trả về do không còn cơ hội cứu chữa.

Ba chiếc xe khác được đặt tại xã Tân Thành (huyện Bắc Quang, Hà Giang) chuyên dùng để chuyển tuyến các bệnh nhân nghèo, dân tộc thiểu số từ tỉnh về các bệnh viện trung ương tại Hà Nội điều trị, đưa các bệnh nhân không qua khỏi về quê nhà, phục vụ cấp cứu 24/24 trong phạm vi địa bàn.

Vụ nữ sản phụ câm điếc chuyển viện trên xe cứu thương 0 đồng: Lái xe kể lại giây phút nổ bình oxy, bốc cháy kinh hoàng - Ảnh 4

 

Vụ nữ sản phụ câm điếc chuyển viện trên xe cứu thương 0 đồng: Lái xe kể lại giây phút nổ bình oxy, bốc cháy kinh hoàng - Ảnh 5

Nữ sản phụ bị thương. Ảnh: Lao Động

Gần đây, hệ thống xe cứu thương 0 đồng mới sang tỉnh Điện Biên để mở mô hình cứu thương miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thì gặp tai nạn.

Theo Dân Trí trước đó, vào lúc hơn 10 giờ ngày 31/3, tại phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến chiếc xe cứu thương bị thiêu rụi, trơ khung sắt, một người bị bỏng nặng.

Bệnh nhân Lò Thị D (30 tuổi) mới sinh con được hơn 20 ngày và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên đã được Khoa cấp cứu bệnh viện kết nối xin cho 1 chuyến xe để chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Chị D bị mắc bệnh câm điếc bẩm sinh, sau khi sinh thì sức khỏe suy yếu nên gia đình đã cho nhập viện. Các bác sĩ chẩn đoán Lò Thị D nghi bị ung thư tuyến giáp.

Chồng bệnh nhân - người có mặt trong xe cho biết: “Cháy được 1 lúc thì mới mở được cửa xe, em mới kéo được vợ ra ngoài. Nếu mở được cửa xe ngay thì em đã cứu được vợ em rồi“.

Bà Hặc kể, Lò Văn Thắng - con trai bà - vốn chịu nhiều thiệt thòi vì sinh ra trong gia đình nghèo, bố thường xuyên bỏ đi. Bà Hặc một mình xoay sở nuôi Thắng và 2 người chị gái khôn lớn. 

Bà cho biết: "Hôm trước (30.3), tôi vừa đi chợ Noong Bua mua cho con dâu 2 bộ quần áo mới để đi Hà Nội chữa bệnh, thế mà nó chưa được mặc thì đã cháy mất rồi". "Mong muốn duy nhất của em là mong các bác sĩ cứu vợ em để vợ khoẻ mạnh trở về, hai vợ chồng sẽ cùng nuôi con. Con em còn bé quá", Chồng sản phụ chia sẻ.

Tình tiết mới vụ phụ huynh bức xúc, tố cáo bữa ăn kém chất lượng: Nhà trường lên tiếng xác nhận vụ việc

Tình tiết mới vụ phụ huynh bức xúc, tố cáo bữa ăn kém chất lượng: Nhà trường lên tiếng xác nhận vụ việc

Trước những phản ánh của phụ huynh bức xúc về chất lượng bữa ăn của các con, mới đây, nhà trường đã có lời giải thích.

Xem thêm
Từ khóa:   xe cứu thương bốc cháy sản phụ trên xe cứu thương nữ sản phụ câm điếc

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 41 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt