Ngay sau đó, 2 xe cấp cứu 115 đã được huy động khẩn trương rời TP Tuy Hòa ngược lên thôn Tân Lập, xã An Mỹ, huyện Tuy An để hỗ trợ cấp cứu nạn nhân còn lại. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên báo động đỏ các khoa, phòng khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, vật tư y tế để cấp cứu các nạn nhân.

Cùng lúc này, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Phú Yên điều động 12 cán bộ – chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng đến hiện trường phối hợp xe cơ giới chuyên dụng cẩu kéo xe ô tô tải bị nạn để giải cứu 3 nạn nhân còn lại. Đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cùng Thượng tá, Trưởng phòng CSGT Võ Hùng Tường trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Theo Báo An ninh Thủ đô trước đó, vào khoảng 9h sáng 3/4 tại Km 03+600 trên Tỉnh lộ 645 qua địa phận thôn Tân Lập (xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.Khi xe chạy đến địa điểm trên bất ngờ mất lái lao vào vách núi lật úp. Hậu quả, làm 4 người tử vong, 5 người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Zing

Đến trưa cùng ngày, thi thể 3 người đàn ông kẹt trong cabin xe tải đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên đưa ra ngoài.

Tại hiện trường, chiếc xe trước khi bị lật vào vách núi ven đường đã để lại vệt phanh dài hàng chục mét trên đường. Dưa hấu, thiết bị xe, vật dụng của các nạn nhân rơi vãi khắp nơi.

Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên và Đại tá Nguyễn Thái Hoàng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên có mặt ở hiện trường chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cũng theo Báo Dân Trí, vụ tai nạn đã làm tử vong 4 người, gồm ông Hoàng Ngọc Anh (lái xe) và 3 người cùng trú TX.An Nhơn (tỉnh Bình Định) là Võ Thanh Tuấn (SN 1976), Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1983), Thái Thị Việt Kiều (SN 1980).

5 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, gồm: Phan Văn Dũng (SN 1978), Hoàng Công Dương (SN 1997), Nguyễn Văn Bảy (SN 1978) cùng trú TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định; Nguyễn Long Giang (SN 1990, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình); Bùi Thị Hòa (SN 1970, trú tỉnh Quảng Ngãi).