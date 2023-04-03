Tại cơ quan điều tra, khi bị bắt, đối tượng khai do có mâu thuẫn từ việc đọc tin nhắn của vợ, rồi ra tay dã man.

Theo VnExpress, đối tượng Lê Anh Sơn, 37 tuổi, quê xã Phú Lộc, huyện Can Lộc đã bị khởi tố, tạm giam 4 tháng để điều tra tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự, Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 4 (Bộ Quốc phòng) thông tin ngày 3/4.

Tối 19/3, khi đang làm việc tại công trường thuộc huyện miền núi tỉnh Quảng Trị do quân đội quản lý, vợ chồng Sơn xảy ra to tiếng.

Nhà chức trách cáo buộc, Sơn dùng dao tấn công khiến người vợ 32 tuổi tử vong rồi tạo dựng tin báo giả. Người nhà khi xem các vết thương trên thi thể chị Thuận đã nghi ngờ Sơn có "uẩn khúc" nên bí mật chụp lại hình ảnh, trình báo nhà chức trách.

Đối tượng Lê Anh Sơn. Ảnh: VnExpress

Ngày 20/3, khi làm việc với cơ quan công an, Sơn thừa nhận hành vi, khai trước đó có đọc tin nhắn của vợ rồi mâu thuẫn, dùng dao tấn công.

Cũng theo Tuổi Trẻ, sau khi đánh chết vợ, Lê Anh Sơn thuê xe chở vợ từ Quảng Trị về quê trong đêm và nói dối vợ bị tai nạn tử vong, hối thúc gia đình làm hậu sự.

Hiện trường nơi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến Sơn đánh vợ bị tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Ảnh: Báo Giao Thông

Sơn và chị Thuận kết hôn năm 2020, từng đổ vỡ hôn nhân, mỗi người có một con riêng, quá trình chung sống thì sinh thêm con trai 3 tuổi. Trước đó, gia đình chị Thuận không tác thành đám cưới này, bởi Sơn có quá khứ bất hảo, không nghề nghiệp ổn định.

Sau kết hôn, vợ chồng chị Thuận gửi con nhờ ông bà nội và ngoại chăm rồi đi làm thuê nhiều nơi.

Do nơi xảy ra vụ án nằm trong phạm vi quân đội quản lý, Công an Hà Tĩnh bàn giao Sơn cho Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 4 xử lý theo quy định.

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