Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng này đã bỏ đi. Hiện công an đang tích cực điều tra.

Theo Thanh Niên, theo nội dung đoạn clip được camera an ninh ghi lại, kẻ biến thái mặc quần áo màu đen, đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang đã theo dõi và đợi cô gái này mở cửa nhà. Trong lúc người này đang dắt xe máy vào nhà, kẻ biến thái xuất hiện và ra tay sàm sỡ. Khi bị cô gái chống cự, kẻ biến thái nhanh chóng chạy ra đường.

Chưa dừng lại ở đó, khi cô gái đã đóng cửa nhà, kẻ biến thái quay lại và có những hành vi biến thái, khiêu khích cô gái.

Khi cô gái đã đóng cửa nhà, kẻ biến thái quay lại và có những hành vi biến thái, khiêu khích cô gái. Ảnh: Zing

Theo người dân địa phương, đây là con ngõ đông dân, ban ngày nhiều người đi lại nhưng ban đêm lại rất vắng vẻ nên đối tượng xấu rất dễ hoạt động.

"Cô gái bị tấn công là người đi thuê trọ. Nhiều khả năng kẻ biến thái đã đi theo cô gái này từ ngoài đường về tận nhà trọ và thực hiện hành động sàm sỡ. Sáng nay, tôi và chủ nhà trọ đã xem lại các góc camera an ninh để trình báo sự việc với công an khu vực", một người dân địa phương nói.

Nhiều khả năng kẻ biến thái đã đi theo cô gái này từ ngoài đường về tận nhà trọ và thực hiện hành động sàm sỡ. Ảnh: Thanh Niên

Theo Zing, người đăng tải bài viết cho biết sự việc xảy ra tối 2/4, tại ngôi nhà ở đường Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chỉ huy Công an phường Khương Đình cho biết đơn vị đã nhận được thông tin và đang xác minh vụ việc.

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