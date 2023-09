Sau thời gian khoảng 20 phút, không thấy công nhân ra ngoài, đến khi tìm kiếm thì đã phát hiện tử vong.

Theo đó, Báo Người Lao Động cho hay, ngày 3-4 lãnh đạo UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 công nhân tử vong tại công trình hồ Ẳng Cang, thuộc xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là Trần Xuân H. (SN 1981) và Ngô Văn C. (SN 1991), cùng trú tỉnh Hải Dương.Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 2-4, hai công nhân H. và C. lên khu vực hồ Ẳng Cang. Lúc này, anh C. vào trong hầm để điều chỉnh các cánh côn ngăn nước. Sau khi vào khoảng 20 phút không thấy ra nên anh H. chui vào kiểm tra và cả hai đều bị ngạt thở tử vong.

Hiện trường công trình. Ảnh: VOV

Sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cũng theo VOV, một số nhân chứng cho biết, bể nước này có kích thước khoảng 20m2 và được đổ bê tông kín bề mặt, chỉ để lại 1 cửa kỹ thuật nhỏ.

Lãnh đạo UBND huyện Mường Ảng - Chủ đầu tư công trình Dự án Hồ Ẳng Cang cho biết, hiện, cơ quan công an đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Bể nước này có kích thước khoảng 20m2 và được đổ bê tông kín bề mặt, chỉ để lại 1 cửa kỹ thuật nhỏ. Ảnh: Người Lao Động

Dự án Hồ Ẳng Cang được khởi công năm 2009 với số vốn ban đầu 355 tỉ đồng nhằm phục vụ 3 mục tiêu chính: Cấp nước tưới ẩm chủ động cho khoảng 1.000 ha cà phê; cấp nước tưới chủ động cho 400 ha lúa của xã Ẳng Cang và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 10.000 người.

Sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, đến ngày 25/10/2016, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Ẳng Cang. Theo đó, thời gian hoàn thành dự án được điều chỉnh đến năm 2021./.

Bình Phước: Va chạm giữa hai xe máy, một người tử vong, 3 người thương nặng Vụ va chạm giao thông đã khiến tài xế xe máy tử vong tại chỗ, 3 người trong một gia đình thương vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ien-bien-bang-hoang-phat-hien-2-cong-nhan-tu-vong-trong-cong-trinh-ngat-tho-chua-ro-nguyen-nhan-569064.html