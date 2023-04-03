Thông tin mới vụ cháy chung cư Carina: Luật sư bị cáo đề nghị trả hồ sơ

Xã hội 03/04/2023 11:00

Trước phiên tòa sơ thẩm vụ cháy chung cư Carina, luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị trả hồ sơ để điều tra về các tình tiết tránh bỏ lọt tội phạm.

Thông tin từ Báo Dân Trí, theo dự kiến ngày 5/4, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tùng (cựu Giám đốc Công ty TNHH XD TMDV SX Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) và Nguyễn Quốc Tuấn (cựu Trưởng ban quản lý chung cư Carina) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Trước phiên tòa, luật sư Nguyễn Thành Công (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Tùng) có kiến nghị gửi HĐXX về việc bỏ lọt tội phạm, chưa xác định tội danh trong vụ án.

Theo luật sư, Công ty SEJCO là đơn vị quản lý, vận hành chung cư Carina, trong đó có hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, đơn vị này đã không thực hiện đúng nhiệm vụ dẫn đến không kịp thời xử lý khi vụ cháy xảy ra.

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Luật sư bào chữa cho bị cáo. Ảnh: Dân Trí

Theo hợp đồng, việc kiểm tra vòi chữa cháy phải được bộ phận kỹ thuật Công ty SEJCO kiểm tra hằng ngày. Tuy nhiên, thời điểm cháy, tại tầng hầm không có vòi nước chữa cháy, gần như toàn bộ hệ thống điều khiển chữa cháy đều đang bị tắt hoặc chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay.

Ông Công cho rằng theo thiết kế của hệ thống chữa cháy chung cư Carina, nguồn nước phục vụ chữa cháy gồm nước từ bể ngầm, được hệ thống bơm vào đường ống và nước từ bể nước trên mái của 3 block chung cư. Tuy nhiên, tại thời điểm cháy, van nước bể mái chỉ mở 1/4 lộ trình khiến không đủ áp lực nước xuống để chữa cháy tự động.

Ngoài ra, trách nhiệm không đóng cửa thoát hiểm dẫn tới khói xông lên dọc thang thoát hiểm làm nhiều người dân đang thoát hiểm tử vong. Sự chậm trễ trong việc phối hợp giữa Ban quản lý chung cư Carina và lực lượng bảo vệ khi vụ cháy xảy ra.

Mâu thuẫn tại nội dung kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư Carina giữa Công ty Thăng Long (đơn vị được thuê bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, chữa cháy) và đoàn kiểm tra liên ngành phòng cháy, chữa cháy quận 8 cũng chưa được làm rõ.

Thông tin mới vụ cháy chung cư Carina: Luật sư bị cáo đề nghị trả hồ sơ - Ảnh 2
Luật sư Công đề nghị HĐXX trả hồ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Ảnh: VnExpress

Luật sư Công cho rằng cáo trạng đã bỏ qua trách nhiệm của Công ty bảo vệ Gia Khang. Cụ thể, công ty này cung ứng dịch vụ bảo vệ cho chung cư Carina. Theo quy định, các nhân viên bảo vệ phải có chứng chỉ hành nghề bảo vệ, chứng chỉ phòng cháy, chữa cháy nhưng vào thời điểm cháy, trong 10 bảo vệ trực chỉ 2 người có chứng chỉ bảo vệ và không ai có chứng chỉ phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, theo hợp đồng, tổng số vị trí bảo vệ tại chung cư Carina ca ban đêm (từ 18h đến 6h) là 11 vị trí, trong đó có 1 vị trí tuần tra hầm xe 24/24. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra cháy, số lượng bảo vệ của chung cư Carina chỉ còn 10/11 người. Vị trí hầm xe là vị trí buộc phải bảo vệ, tuần tra 24/24 để phát hiện kịp thời các sự cố, tai nạn, cháy nổ thì không được bố trí đầy đủ.

Từ những phân tích trên, luật sư Công đề nghị HĐXX trả hồ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan Công ty Gia Khang, Công ty SEJCO, Công ty Thăng Long và đoàn kiểm tra phòng cháy, chữa cháy trong vụ án để tránh bỏ lọt tội phạm, xác định lại thiệt hại và đổi tội danh của các bị cáo sang Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo VnExpress trước đó, chủ đầu tư Carina cũng đã phản đối kết luận điều tra hoả hoạn 13 người chết. Công ty Hùng Thanh cho rằng cơ quan điều tra "bỏ lọt tội phạm", chưa xem xét trách nhiệm của Công ty SEJCO và nhiều cá nhân khác. Động thái này được chủ đầu tư Carina đưa ra sau khi Công an TP HCM có kết luận điều tra cáo buộc Nguyễn Văn Tùng (nguyên Giám đốc Công ty Hùng Thanh) và Nguyễn Quốc Tuấn (Trưởng ban quản lý) về hành vi Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, nhưng loại bỏ toàn bộ trách nhiệm của những người và đơn vị liên quan.

Tối 22/3/2018, nam thanh niên 27 tuổi ở Lô A chung cư Carina đi xe Attila về để dưới hầm xe khu số 6. Đến 1h15 ngày 23/3/2018, xe này xuất hiện khói và tia lửa nhỏ ở khu vực để chân. Trong vòng 6 phút lửa bùng phát ở đầu xe và bốc cao ngang ống thông gió tầng hầm.

1h23, hệ thống chiếu sáng khu vực tầng hầm bị tắt, sau đó lửa bùng lên dữ dội, cháy lan các xe máy và ôtô để trong hầm. Khói, khí nóng và khí độc theo buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng trên chung cư. Hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động không hoạt động dẫn đến hậu quả làm 13 người chết, hơn 60 người bị thương; gần 500 xe máy, hơn 80 ôtô bị cháy rụi...

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