Thông tin bất ngờ về việc phát hiện chiếc xe của nam giám đốc gây án tại Bình Dương: Cứ tưởng của người dân, nhờ xem thông tin trên mạng

Xã hội 02/04/2023 15:06

Một người đàn ông 35 tuổi đã phát hiện chiếc xe sau khi anh đọc được thông tin trên mạng. Người này đã vội báo công an.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Dân Trí, trong quá trình làm rẫy, tưới cây, người đàn ông 35 tuổi phát hiện chiếc ô tô trong lô rừng cao su. Về đọc thông tin trên báo, anh tá hỏa biết đó là xe của hung thủ giết người chứ không phải của người đi bắt chim.

Kể lại sự việc phát hiện chiếc ô tô trên trong lô rừng cao su, N.V.S.E. (35 tuổi, trú phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên) cho hay, sáng 30/3, anh có đi tưới nước cho cây ở khu vực trên. Thấy chiếc xe, anh E. ngỡ của người đi bắt chim nên không lại gần xem.

Theo đó, tối 31/3, khi chuẩn bị đi ngủ, anh E. có lướt xem thông trên mạng và phát hiện thông tin chiếc xe của kẻ giết người có đặc điểm giống như chiếc xe trong lô rừng cao su.

Thông tin bất ngờ về việc phát hiện chiếc xe của nam giám đốc gây án tại Bình Dương: Cứ tưởng của người dân, nhờ xem thông tin trên mạng - Ảnh 1
Chiếc xe của kẻ giết người. Ảnh: Dân Trí

"Tôi đã dậy sớm để ra kiểm tra, lúc này chiếc xe vẫn còn nguyên. Quá hoảng sợ, tôi đã trình báo công an ngay sau đó", người nông dân với dáng vẻ to cao, gương mặt còn nét hốt hoảng khi chia sẻ.

Nơi phát hiện chiếc xe bán tải của vị giám đốc người Trung Quốc cách hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng khoảng 10km, nằm ở giữa rừng cao su rộng khoảng 10.000m2. Địa điểm này bên cạnh con đường mòn, cách đường quốc lộ khoảng 500m. Xung quanh khu vực này cũng không có người dân sinh sống.

Thông tin bất ngờ về việc phát hiện chiếc xe của nam giám đốc gây án tại Bình Dương: Cứ tưởng của người dân, nhờ xem thông tin trên mạng - Ảnh 2
Lực lượng công an đã đến làm việc, xử lý thông tin. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Do xe được bỏ lại ở giữa rừng cao su rộng bạt ngàn nên nếu nhìn bằng mắt thường, người dân có đi ngang qua con đường mòn cũng khó có thể phát hiện được chiếc xe của hung thủ.

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, khi khám nghiệm ô tô, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ dấu vân tay trên xe. Nắp gập của thùng phía sau ô tô, bên hông trái ghế lái và cần số còn dính nhiều vết máu.

Công an còn thu giữ gương tích hợp camera hành trình và một số đồ dùng cá nhân.

Thông tin bất ngờ về việc phát hiện chiếc xe của nam giám đốc gây án tại Bình Dương: Cứ tưởng của người dân, nhờ xem thông tin trên mạng - Ảnh 3
Nơi xảy ra án mạng. ảnh: Tuổi Trẻ

 

Cũng theo Tuổi Trẻ, trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết liên quan vụ nữ kế toán bị sát hại tại Công ty Vĩnh Thuận, thị xã Tân Uyên, lực lượng chức năng đang ráo riết truy bắt nghi phạm là giám đốc công ty này, Yang Zhong Wu, 47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Một trong các căn cứ để cơ quan điều tra xác định ông Yang Zhong Wu là nghi phạm là từ lời khai của những người có liên quan và camera tại hiện trường.

Theo đó, camera tại công ty ghi lại cảnh nữ kế toán L.T.M., 30 tuổi và giám đốc Yang Zhong Wu "lời qua tiếng lại" ngay trong phòng làm việc của công ty.

Chị M. có lúc quỳ gối xuống nền nhà và nói chuyện với giám đốc. Một lúc sau, lợi dụng lúc chị M. không để ý, giám đốc này rút con dao từ trong người đâm nhiều nhát vào người chị M..

Thông tin bất ngờ về việc phát hiện chiếc xe của nam giám đốc gây án tại Bình Dương: Cứ tưởng của người dân, nhờ xem thông tin trên mạng - Ảnh 4

Camera ghi lại cảnh nữ kế toán bị sát hại. Ảnh: Tuổi Trẻ

Khi nữ kế toán vùng thoát chạy về hướng nhà vệ sinh thì giám đốc này đuổi theo, tiếp tục cầm một con dao khác truy sát.

Việc xô xát giữa hai người cũng phù hợp với tình tiết một số nhân chứng cho biết trước đây từng chứng kiến nữ kế toán và giám đốc có cãi vã.

Sau khi gây án, Yang Zhong Wu đã tự lái chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C-450.00 rời khỏi công ty.

Còn nữ kế toán sau đó được mọi người phát hiện đã chết trên nền nhà vệ sinh với nhiều vết thương, bị cứa cổ.

 

Theo người nhà nạn nhân, chị L.T.M. đang mang thai khoảng 8 tuần tuổi. Chị làm kế toán cho Công ty Vĩnh Thuận được gần hai năm.

"Thời gian gần đây xảy ra mâu thuẫn với giám đốc, khi về nhà vợ có kể với tôi. Tôi có khuyên vợ nghỉ làm nhưng vợ tôi nói muốn làm cho rõ ràng rồi mới nghỉ" - anh L.Đ.L. (chồng chị M.) cho biết.

Theo người thân của nạn nhân, mâu thuẫn giữa giám đốc và nữ kế toán nảy sinh từ việc Yang Zhong Wu cho rằng công ty bị mất hàng, và nghi nữ kế toán cùng những người khác thông đồng với nhau.

Ngoài ra, thời gian gần đây do kinh tế khó khăn nên công ty nói trên bán hàng nhưng đối tác chưa thanh toán tiền. Đây cũng là một trong những lý do khiến giám đốc này rầy la nữ kế toán.

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