Trong công tác điều tra vụ án, nghi phạm là người nước ngoài cũng khó gấp đôi, gấp ba lần nghi phạm là người Việt. Do đó, thời gian lấy lời khai và thực hiện các thủ tục khác cũng mất rất nhiều thời gian.

Theo Báo Pháp Luật TP.HCM mới đây, công an hiện vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng này. Có nhiều điểm khó trong công tác điều tra. Cụ thể, đối tượng Yang Zhong Wu rất ngoan cố và không chịu hợp tác với cơ quan công an.

Chiều ngày 1-4 cơ quan điều tra đã đến nơi xảy ra án mạng để thu thập thêm chứng cứ và điều tra một số vấn đề liên quan đến vụ án. Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) đã di lý Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) từ Gia Lai về đến Bình Dương.

Ngày 1-4 người dân phát hiện chiếc xe và đã báo cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan điều tra đã đến khám nghiệm. Ảnh: Dân Trí

Ngày 1-4 người dân phát hiện chiếc xe và đã báo cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan điều tra đã đến khám nghiệm.

Theo Dân Trí, có ít nhất 5 cán bộ Công an phường Uyên Hưng và lực lượng dân phòng đã có mặt tại hiện trường để căng dây, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực nơi phát hiện chiếc xe. Người dân cũng không được ra vào khu vực này.

Bên trong chiếc xe này có rất nhiều nơi dính máu: Trên ghế lái, ghế sau, cần số, phía sau đuôi xe… Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ thêm một camera hành trình của chiếc xe này.

Khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên một công ty trên địa bàn phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên phát hiện chị M. (30 tuổi, kế toán công ty) tử vong trong nhà vệ sinh công ty. Gần hiện trường có con dao dính máu.

Chiếc xe đã được phát hiện. Ảnh: Dân Trí

Qua khám nghiệm, bước đầu công an xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu (quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty). Sau khi xảy ra án mạng, Yang Zhong Wu đã rời khỏi công ty cùng chiếc xe bán tải màu trắng.

Khoảng 21h ngày 30/3, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Bình Dương bắt giữ Yang Zhong Wu tại một cửa hàng quần áo trên địa bàn phường Phù Đổng, TP Pleiku.

Tại cơ quan Công an, Yang Zhong Wu khai nhận do có mâu thuẫn với chị Lý Thị M. nên hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc quá tức giận, Yang Zhong Wu sử dụng dao cắt hoa quả đâm nữ kế toán nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Gây án xong, do quá hoảng sợ nên nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường, bắt xe khách lên TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) và bị bắt tại đây.

Nam giám đốc bị bắt giữ. Ảnh: VnExpress

Khám xét người và hành lý của hung thủ, cơ quan công an thu giữ gần 800 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Anh L.Đ.L. (chồng nạn nhân) cho hay, nguyên nhân dẫn đến việc vợ anh bị giám đốc sát hại có thể do mâu thuẫn trước đó. Cách đây khoảng một tuần, giám đốc công ty (người Trung Quốc) nói công ty bị mất hàng hóa và cho rằng vợ anh cùng một số người trong công ty thông đồng, lấy hàng.

Sau đó, giám đốc thuê một người phụ nữ đến công ty để kiểm tra sổ sách (công việc mà vợ anh L. đang làm). Sau khi kiểm tra, không rõ người phụ nữ nói gì với giám đốc nên mâu thuẫn giữa vợ và giám đốc lên đỉnh điểm.

Theo anh L., một nguyên nhân khác có thể dẫn đến mâu thuẫn là thời gian gần đây, công ty bán hàng cho đối tác nhưng do kinh tế khó khăn, phía đối tác chưa thanh toán tiền. Giám đốc thường xuyên trách móc vì sao bán hàng mà không có tiền.