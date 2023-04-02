Sau nhiều lần thực hiện hành vi, đối tượng còn đòi chủ tiệm spa đưa số tiền lớn.

Theo Báo Tuổi Trẻ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để làm rõ vụ chủ tiệm spa bị khống chế, hiếp dâm.

Nguyễn Chí Tâm, 35 tuổi, quê huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, bị điều tra về 3 hành vi: bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản và hiếp dâm.

Tâm đã bị công an khống chế, tạm giữ từ ngày 21-3.

Nhiều người hiếu kỳ theo dõi công an khống chế đối tượng. Ảnh: SGGP

Theo SGGP, điều tra ban đầu, Tâm và chị L.T.S. (36 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TPHCM, là chủ tiệm spa tại phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) từng có quan hệ tình cảm, nhưng do Tâm ghen tuông nên chị S. chia tay.

Tâm nhiều lần muốn gắn lại mối quan hệ tình cảm, đồng thời dọa chị S. sẽ giết chị nếu không đồng ý.

Khoảng 3 giờ ngày 20-3, Tâm đột nhập tiệm spa của chị S. và ngủ lại, khi nạn nhân trở về thì bịt miệng, khống chế chị S. vào phòng ngủ rồi hiếp dâm.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn yêu cầu nạn nhân đưa 300 triệu đồng, rồi giảm xuống còn 10 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Chí Tâm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt, vận động thả nạn nhân nhưng nghi phạm cố thủ trong nhà và tiếp tục hiếp dâm nạn nhân, tổng cộng 3 lần.

Sau khi thuyết phục không thành, lực lượng chức năng đã dùng hơi cay và khóa cửa, khống chế đối tượng, giải cứu chị S.

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