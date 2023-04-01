Xót xa dòng tin nhắn của người vợ bị giám đốc sát hại dã man ở Bình Dương: ‘Lúc nào cũng muốn lo cho người khác’

Xã hội 01/04/2023 09:48

Người vợ nói rằng, ‘nghỉ thì phải nghỉ trong sạch, em thừa nhận bản thân lúc nào cũng muốn lo cho người khác’ nhưng sự việc quá đau lòng đã xảy ra với chị.

Theo thông tin trên Báo Người Lao Động, theo anh N. - chồng chị M. cho hay, trong ngày vợ bị sát hại (29-3), thì trước đó mấy giờ, giữa chị Mai và anh đã nhắn tin qua lại với nhau. Chị Mai nhắn: "Em thừa nhận bản thân lúc nào cũng muốn lo cho người khác. Em cũng muốn nhận lại sự chân thành. Em bất lực vô cùng. Nghỉ thì phải nghỉ trong sạch".

Anh N. cho biết vợ luôn than mệt mỏi, không thể nuốt nổi cơm. "Tôi nói vợ đang mang thai phải giữ gìn sức khỏe, phải chịu khó ăn nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé"- anh N. nghẹn ngào và khẳng định phải đòi lại cho bằng được sự trong sạch cho vợ, cũng như bắt tên sát hại vợ và con mình phải trả giá.

Xót xa dòng tin nhắn của người vợ bị giám đốc sát hại dã man ở Bình Dương: ‘Lúc nào cũng muốn lo cho người khác’ - Ảnh 1
 

 

Xót xa dòng tin nhắn của người vợ bị giám đốc sát hại dã man ở Bình Dương: ‘Lúc nào cũng muốn lo cho người khác’ - Ảnh 2
Đoạn tin nhắn của anh N. Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, vẫn chưa thể tin vợ mình bị sát hại, anh N. nói với phóng viên không biết chuyện gì đang xảy ra, người lúc nào cũng mơ màng, không có cảm xúc.

Theo anh N., vợ chồng anh từ Đồng Nai lên Bình Dương sinh sống tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Trước khi bị sát hại, chị Mai là kế toán của Công ty TNHH Vinh Nhuận.

"Vợ tôi làm ở công ty này khoảng 2 năm nay, trước đây mối quan hệ giữa cô ấy và giám đốc rất tốt đẹp, vợ thường nói với tôi là được lòng sếp do chăm chỉ, thật thà. Tuy nhiên, thời gian gần đây lại khác, vợ nói giám đốc đang bực tức chuyện công ty bị mất hàng, rồi khó chịu với cô ấy. Tôi cũng khuyên vợ nếu mệt mỏi quá thì xin nghỉ việc, cô ấy chưa kịp nghỉ thì đã xảy sự việc đau lòng này"- anh N. cho hay. Anh N., nói rằng thời điểm bị sát hại, vợ anh đang mang thai tuần thứ 8, "vợ chồng tôi lận đận chuyện con cái, kết hôn từ năm 2020, mãi đến năm ngoái vợ mới có thai nhưng không may bị sẩy. Lần mang thai này, vợ chồng tôi kỳ vọng rất lớn, thế mà…"- người chồng bỏ lửng câu nói.

Theo một nguồn tin, qua trích xuất camera tại Công ty TNHH Vinh Nhuận, thời điểm trước khi bị sát hại, nữ kế toán và giám đốc đã có lời qua tiếng lại, lúc này trong phòng chỉ có 2 người. Nữ kế toán còn quỳ gối xin lỗi, sau đó bị vị giám đốc này liên tục đấm vào người, rồi đè xuống nền nhà. Dù đã cố gắng bỏ chạy nhưng nữ kế toán vẫn bị giám đốc đuổi theo tiếp tục bóp cổ.

Xót xa dòng tin nhắn của người vợ bị giám đốc sát hại dã man ở Bình Dương: ‘Lúc nào cũng muốn lo cho người khác’ - Ảnh 3
 

 

Xót xa dòng tin nhắn của người vợ bị giám đốc sát hại dã man ở Bình Dương: ‘Lúc nào cũng muốn lo cho người khác’ - Ảnh 4
Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Cùng thông tin từ VnExpress, một lúc sau, Wu rút dao từ trong người đâm nhiều nhát vào nhân viên của mình. Khi nạn nhân vùng chạy về hướng nhà vệ sinh thì hung thủ đuổi theo, lấy một con dao khác truy sát. Nữ kế toán gục chết.

Sau khi gây án, Yang Zhong Wu vứt dao lại hiện trường, lái xe bán tải chạy trốn qua nhiều tỉnh thành ngay trong đêm. Lần theo dấu vết của nghi can, đến tối 30/3, cảnh sát bắt được Yang Zhong Wu khi hắn đang lẩn trốn ở Gia Lai.

Xót xa dòng tin nhắn của người vợ bị giám đốc sát hại dã man ở Bình Dương: ‘Lúc nào cũng muốn lo cho người khác’ - Ảnh 5
Camera ghi lại vụ việc. Ảnh: VnExpress

Yang Zhong Wu sau đó đã được công an di lý về Bình Dương để điều tra về hành vi gây án.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Yang Zhong Wu khai nhận do có mâu thuẫn với chị Lý Thị M. nên hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc quá tức giận, Yang Zhong Wu sử dụng dao cắt hoa quả đâm chị M. nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, do quá hoảng sợ nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, đối tượng bắt xe khách lên TP Pleiku, tỉnh Gia Lai thì bị bắt.

Khám xét người và hành lý đối tượng, cơ quan công an phát hiện và tạm giữ gần 800 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Người dân kể lại hành vi của đối tượng sát hại mẹ ruột trước khi xảy ra vụ án đau lòng: Từng xách dao đi lòng vòng, nỗi lo về sự an toàn

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Những người dân sống xung quanh khu vực vừa đau xót, vừa ám ảnh ‘chưa từng chứng kiến’ những vụ việc đau lòng đến vậy.

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Từ khóa:   Bình Dương vụ án nữ nhân viên kế toán

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